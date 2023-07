Bundesliga-Testspiele: 1. FC Köln gewinnt Wiedersehen mit Legende Lukas Podolski

Bundesligist 1. FC Köln hat das Wiedersehen mit Vereinslegende Lukas Podolski für sich entschieden. Im Rahmen eines Mini-Turniers im österreichischen St. Johann gewann das Team von Trainer Steffen Baumgart mit 3:1 gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze.

Die Kölner Treffer erzielten Sargis Adamyan (11.), Timo Hübers (45.) und Davie Selke (45.+1), gespielt wurden nur 45 Minuten. Rio-Weltmeister Podolski (38), der seinen Vertrag bei den Polen erst vor kurzem um zwei Jahre verlängert hatte, stand ebenso wie der Ex-Kölner Pawel Olkowski in der Startelf. Olkowski erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (36.).

Der Test fand im Rahmen des FC-Trainingslagers in Maria Alm statt. Es war erst das vierte Mal, dass Podolski gegen seinen Ex-Klub spielte: Zuvor zweimal in der Liga mit dem FC Bayern, einmal mit dem FC Arsenal im Test in Müngersdorf.

Das Dreier-Turnier in der brütenden Hitze im Koasastadion gewann jedoch nicht der FC, sondern Zweitligist Hannover 96. Die Niedersachsen besiegten sowohl den Poldi-Klub (3:0) als auch die Kölner (1:0).

© imago images

Bundesliga: Darmstadt verliert Test in Gießen

Darmstadt 98 hat seinen dritten Test in der Vorbereitung auf die neue Saison verloren. Beim Hessenligisten FC Gießen unterlagen die Lilien am Sonntag 0:2 (0:0), für die Tore sorgten Jorden Aigboje (60.) und Leonid Akulinin (70.).

"Wir haben heute zurecht verloren, weil wir nicht unseren besten Tag erwischt haben. Solche Spiele gibt es eben aber auch in einer Vorbereitung", sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

Darmstadt bezieht vom 22. bis 30. Juli ein Trainingslager in Herxheim. Am 14. August geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum FC 08 Homburg (18 Uhr/Sky), am folgenden Wochenende feiert Darmstadt im Hessen-Derby bei Eintracht Frankfurt die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Bundesliga: Heidenheimer Kantersieg beim Kreisligisten

Aufsteiger 1. FC Heidenheim präsentiert sich in der Frühphase seiner Saisonvorbereitung weiter in Torlaune. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann sein zweites Testspiel beim benachbarten Fußball-Kreisligisten SV Mergelstetten 14:0 (7:0). Zuletzt hatte Heidenheim im Rahmen seines Trainingslagers in Südtirol eine Eisack-Rienz-Auswahl mit 12:0 besiegt.

Gegen Mergelstetten kamen in Schmidts Anfangsformation alle vier bisherigen Neuzugänge zum Einsatz. Als zweifache Torschützen zeichneten sich Marvin Pieringer, Eren Dinkci, Tim Kleindienst und Stefan Schimmer aus.