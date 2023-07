Lionel Messi im Retro-Argentinien-Trikot der WM 1994: Ein Tribut an Diego Maradona

Lionel Messi hat Diego Maradona mit einem Retro-Argentinien-Trikot der Weltmeisterschaft 1994 geehrt.

Der siebenfache Ballon d'Or-Sieger konnte mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 an die Leistungen seines legendären Landsmanns anknüpfen.

Messi führte sein Heimatland in Katar zu Ruhm und Ehre, wie einst Diego Maradona bei der WM 1986 in Mexiko. Messi spielte nun auf Maradonas letzten Auftritt beim FIFA-Turnier, das vor 29 Jahren in Nordamaerika stattfand, an.

Maradona gilt als einer der größten Spieler, die der Fußball je gesehen hat - und Messi gehört aufgrund seiner bemerkenswerten Karriere ebenfalls zu dieser Gruppe. Maradona, der 91 Länderspiele für Argentinien bestritt, verstarb im November 2020 im Alter von 60 Jahren.

Messi, der weiterhin für die Albiceleste aufläuft und in 175 Spielen 103 Tore erzielt hat, hat bereits angedeutet, dass er nicht an einer weiteren Weltmeisterschaft teilnehmen wird - 2026 wird die WM gemeinsam von den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgerichtet. Der 36-Jährige, der derzeit in den USA für den MLS-Klub Inter Miami spielt, sagte: "Ich glaube nicht: "Ich glaube nicht. Das war meine letzte Weltmeisterschaft. Ich werde sehen, wie es weitergeht, aber grundsätzlich werde ich nicht an der nächsten Weltmeisterschaft teilnehmen."