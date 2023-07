Transfers und Gerüchte am 30. Juli: Mbappé zur Leihe auf die Insel? - Liverpool als Verlierer bei Mané-Transfer

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 30. Juli.

Der FC Bayern ist in diesem Sommer mal wieder auf der Suche nach einem neuen Torhüter und der Spanier David Raya von Brentford soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge der Wunschkandidat sein. Und die Bees sind durchaus bereit für einen Transfer.

Entscheidend sein könnten dann schon die Verhandlungen am Montag.

Das Blatt geht derweil davon aus, dass der FCB sein Angebot für Kane in Kürze auf umgerechnet 87 Millionen Euro erhöhen werde. Stimmen die Zahlen, würden die beiden Klubs immer noch um 18 Millionen Euro auseinander liegen.

Der FC Bayern arbeitet weiter an einer Verpflichtung von Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur. Das für Freitag geplante Treffen wurde derweil übereinstimmenden Medienberichten zufolge wegen Jetlags von Spurs-Chairman Daniel Levy auf Montag verschoben .

© getty

Kylian Mbappé

Das nächste Kapitel in der Saga um Kylian Mbappé ist aufgeschlagen! Laut The Mirror soll nun Liverpool an PSG herangetreten sein, um über einen Transfer für den französischen Superstar zu verhandeln. Allerdings hat die Sache einen Haken: Den Reds geht es nur um ein Leihgeschäft.

Und ein solches erscheint unwahrscheinlich, denn damit müsste PSG immer noch auf eine Ablöse für Mbappé verzichten, da sein Vertrag bekanntlich 2024 ausläuft. Man würde sein exorbitantes Gehalt einsparen, das Medienberichten zufolge bei über 70 Millionen Euro im Jahr liegen soll, doch wäre er im kommenden Sommer immer noch ablösefrei.

Bei PSG geht man weiter davon aus, dass sich Mbappé ohnehin schon mit Real Madrid spätestens für 2024 einig sei.