FC Augsburg vs. Ajax Amsterdam und Jahn Regensburg heute live, Übertragung: Testspiele des FCA im Free-TV und Livestream

Der FC Augsburg empfängt heute Ajax Amsterdam und Jahn Regensburg in zwei Testspielen. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In Augsburg finden heute gleich zwei Spiele statt - einmal gegen Ajax Amsterdam und einmal gegen Jahn Regensburg.

Bei Ajax kehrt mit Sportdirektor Sven Mislintat ein alter Bekannter der Bundesliga zurück nach Deutschland. Mislintat hatte sich durch seine Arbeit bei Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart einen Namen gemacht und ist seit diesem Jahr in Amsterdam tätig.

Die Regensburger sind in der vergangenen Saison in die dritte Liga abgestiegen und starten schon in einer Woche, mit einer Begegnung gegen Unterhaching, in die neue Spielzeit.

Mit 20 Neuzugängen und 22 Abgängen findet beim Jahn ein XXL-Umbruch statt und die Mannschaft von Trainer Joe Enochs wird mit Sicherheit Zeit brauchen, um sich als Team gemeinsam einzuspielen.

© imago images

FC Augsburg vs. Ajax Amsterdam und Jahn Regensburg heute live, Übertragung: Testspiele im Free-TV und Livestream

Die Partie mit Jahn Regensburg wird nicht im Free-TV ausgestrahlt. Ebenso wird das Spiel gegen Ajax nicht im TV übertragen.

Ein Livestream zu den Spielen ist allerdings nicht unwahrscheinlich. Die Partie wird voraussichtlich auf dem Sender des Bundesligisten FCATV übertragen.

FC Augsburg vs. Ajax Amsterdam und Jahn Regensburg heute live, Übertragung: Wichtige Infos

Anpfiff: 11:30 Uhr (Regensburg), 15:00 Uhr (Ajax)

11:30 Uhr (Regensburg), 15:00 Uhr (Ajax) Spielort: Augsburg (WWK-Arena gegen Ajax)

Augsburg (WWK-Arena gegen Ajax) Übertragung im Free-TV: nicht vorhanden

nicht vorhanden Übertragung im Livestream: FCATV

© getty

FC Augsburg vs. Ajax Amsterdam und Jahn Regensburg heute live, Übertragung: Der Spielplan des 1.Spieltags der Bundesliga

Begegnung: Datum, Uhrzeit: SV Werder Bremen - FC Bayern München 18.08.2023 (Fr.), 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 19.08.2023 (Sa.), 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - 1.FC Heidenheim 19.08.2023 (Sa.), 15:30 Uhr TSG Hoffenheim - SC Freiburg 19.08.2023 (Sa.), 15:30 Uhr FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 19.08.2023 (Sa.), 15:30 Uhr VfB Stuttgart - VfL Bochum 19.08.2023 (Sa.), 15:30 Uhr Borussia Dortmund - 1.FC Köln 19.08.2023 (Sa.), 18:30 Uhr 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 20.08.2023 (So.), 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 20.08.2023 (So.), 17:30 Uhr

