Am 21. Juni startet die U21 Europameisterschaft. Spanien zählt bei der EM zu den Topfavoriten, das Team muss bei dem Turnier jedoch auf zwei seiner absoluten Spitzenspieler verzichten. Doch warum sind Gavi und Pedri im Kader der Spanier nicht dabei? SPOX hat für Euch die Antwort.

Vom 21. Juni bis zum 08. Juli findet die U21 EM 2023 in Rumänien und Georgien statt. Insgesamt 16 Teams kämpfen bei der Europameisterschaft um den Titel. Spanien hat sich souverän für die U21 EM qualifiziert, die Mannschaft von Trainer Santiago Denia Sánchez trifft in der Gruppenphase auf die Teams aus Rumänien, der Ukraine und Kroatien.

Spanien gehört bei der U21 EM 2023 zu den ganz heißen Titelanwärtern. Die Spanier können im Kampf um den Europameistertitel jedoch nicht auf die Unterstützung von zwei ihrer besten Spieler zählen: Die beiden Youngsters vom FC Barcelona Gavi und Pedri.

U21 EM, Spanien Kader: Warum sind Gavi und Pedri nicht dabei? - Die Spieler im Steckbrief

Gavi Pedri Name Pablo Martín Páez Gavira Pedro González López Geburtsdatum 05. August 2004 25. November 2002 Alter 18 20 Geburtsort Los Palacios y Villafranca, Spanien Tegueste, Spanien Größe 173 cm 174 Position Mittelfeld Mittelfeld Verein FC Barcelona FC Barcelona A-Länderspiele 19 18

U21 EM, Spanien Kader: Warum sind Gavi und Pedri nicht dabei?

Gavi und Pedri werden bei der U21 EM 2023 nicht für das spanische Team auflaufen. An der Spielberechtigung der beiden Mittelfeldstars liegt das jedoch nicht. Die beiden überschreiten nämlich nicht die Altersgrenze für das Turnier: Spielberechtigt sind alle Spieler die vor dem 01. Januar 2000 geboren wurden. Der 18-jährige Gavi wurde am 05. August 2004 geboren, Pedri, der im kommenden Winter 21 Jahren alt wird, hingegen am 25. November 2002 - die beiden Youngsters dürften also für die spanische U21 bei der Europameisterschaft auflaufen.

© getty Gavi ist für den Nations-League-Kader der spanischen A-Nationalmannschaft nominiert.

Seit einiger Zeit sind sowohl Gavi, als auch Pedri, jedoch Topstars beim FC Barcelona und mittlerweile auch feste Größen in der spanischen A-Nationalmannschaft. Zusammen haben die beiden Mittelfeldspieler schon 37 Spiele für die Furia Roja bestritten. Gavi wurde von Cheftrainer Luis de la Fuente für die kommenden Aufgaben in der Nations League nominiert, wo die Spanier im Halbfinale auf Italien treffen.

Pedri dagegen fehlt im Kader der spanischen A-Nationalmannschaft für die kommenden Spiele in der Nations League. Pedri schlägt sich seit einigen Wochen mit Oberschenkelproblemen rum, aufgrund der Verletzung fehlt der Mittelfeldstar auf absehbare Zeit. Ein Einsatz von Pedri bei der kommenden U21 EM käme wegen der anhaltenden Verletzung ebenso wenig in Frage.

© getty Pedri fällt aktuell mit Oberschenkelproblemen aus.

U21 EM, Spanien: Der Kader im Überblick