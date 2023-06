Nach Stichelei von Sergio Agüero: So reagiert Lionel Messi

Lionel Messi ist guter Dinge, die sportliche Krise bei seinem neuen Klub Inter Miami zu beenden. Sein Freund Sergio Agüero berichtete bei ESPN von einem Gespräch mit dem Argentinier, der sich von der aktuellen Tabellensituation nicht beeindrucken lässt.

Agüero hatte nach der Verkündung des spektakulären Messi-Transfers in die MLS Kontakt zu seinem Landsmann. "Ich sprach gestern mit Messi", schilderte der Ex-Torjäger von Manchester City. "Ich schickte ihm einen Screenshot der Tabelle der Eastern Conference und sagte ihm: 'Deine Mannschaft ist ganz unten. Ihr müsst es auf Platz acht oder neun schaffen.'"

Messis Reaktion auf die Stichelei sei eindeutig ausgefallen: "Er hat sich kaputt gelacht. Dann meinte er: 'Wir müssen es in die Playoffs schaffen.'"

Inter Miami spielt ein schwache Saison und kassierte in 16 Spielen der MLS bisher 11 Niederlagen. Mit 15 Punkten ist der Verein derzeit Schlusslicht in der Eastern Conference. Die ersten sieben Mannschaften qualifizieren sich am Ende der regulären Saison für die Playoffs, während die Teams auf den Rängen acht und neun in die Wildcard-Runde einziehen. Dazu fehlen Miami im Moment sechs Punkte, der Klub hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Lionel Messi bald wieder unter Tata Martino?

Aktuell sucht Inter nach der Entlassung Phil Nevilles einen neuen Cheftrainer. Als Favorit gilt Messis ehemaliger Barca-Trainer Tata Martino.

Bis Ende Juni steht Messi noch bei PSG unter Vertrag. Sein erstes Spiel für Inter Miami könnte der 35 Jahre alte Superstar im Leagues Cup gegen den mexikanischen Vertreter Cruz Azul feiern. Sein erster Auftritt in der MLS steigt vermutlich am 21. August, wenn Inter Miami auf Charlotte FC trifft.