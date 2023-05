FC Liverpool nimmt offenbar Kontakt zu Manu Koné auf

Der FC Liverpool bemüht sich offenbar um Mittelfeldspieler Manu Koné von Borussia Mönchengladbach. Wie die Sport Bild berichtet, haben die Reds Kontakt zum Management des 22-Jährigen aufgenommen. Demnächst sollen die Verhandlungen mit Gladbach starten.

Dem Bericht zufolge will die Borussia als Einstiegsforderung eine Ablösesumme in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro wählen. Schließlich steht Koné bei den Fohlen noch langfristig unter Vertrag (bis 2025 plus vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr). Allerdings sei auch ein Transfer für weniger als 40 Millionen Euro letztlich möglich.

In Liverpool könnte der französische U21-Nationalspieler der erste Transfer des neuen Sportdirektors Jörg Schmadtke werden. Am Dienstag hatten die Engländer die Zusammenarbeit mit dem 59-jährigen Deutschen bestätigt.

Koné war 2021 für neun Millionen Euro vom FC Toulouse nach Gladbach gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er zu 31 Pflichtspieleinsätzen (ein Tor, eine Vorlage).

In den vergangenen Monaten war Koné auch mit einigen weiteren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden. So wurden unter anderem Paris Saint-Germain, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Bayern als Interessenten gehandelt.