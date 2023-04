Ricky Regufe: Der Mann hinter Cristiano Ronaldos 200-Millionen-Deal

Gesehen hat ihn vermutlich jeder Fußballfan schonmal, aber kaum jemand kennt ihn: Ricky Regufe, der starke Mann hinter Superstar Cristiano Ronaldo.

Es war die große Erlösung für Cristiano Ronaldo. Portugal hatte vor wenigen Sekunden das Finale der Europameisterschaft 2016 gegen Frankreich gewonnen. Endlich der ersehnte große Titel für den hochdekorierten Starstürmer! Tränen liefen über das Gesicht Ronaldos, der das Endspiel nach wenigen Minuten nach einem Foul von Dimitri Payet verletzt verlassen musste und anschließend im Stile eines Co-Trainers an der Seite von Coach Fernando Santos vor der Bank wirbelte.

Im Moment seines größten Triumphs jubelte Ronaldo aber erstmal nicht mit seinen Mitspielern. Er fiel stattdessen einem unscheinbar wirkenden Mann in die Arme, der zum Stab der Seleccao gehörte: Ricardo, genannt Ricky, Regufe, seinem Freund und engsten Vertrauten.

Ricky Regufe kennt Cristiano Ronaldo durch seinen Job bei Nike

Eine Szene mit Symbolcharakter. Ronaldo und Regufe verbindet seit vielen Jahren eine enge Beziehung. Sie arbeiteten zusammen, schlossen eine enge Freundschaft und sind längst unzertrennlich. Nun, nach dem Ende der Zusammenarbeit zwischen CR7 und seinem langjährigen Berater Jorge Mendes, ist Regufe endgültig die wichtigste Bezugsperson des 38-Jährigen. Er war es auch, der vor wenigen Monaten Ronaldos spektakulären Transfer zu Al-Nassr samt üppigen Jahresverdiensts von 200 Millionen Euro orchestrierte.

Ronaldo und Regufe kennen sich seit 20 Jahren. Letzterer spielte ebenfalls Fußball, zu einer Karriere als Profi reichte es aber nicht. Mit 21 hörte er mit dem Kicken auf und fing beim US-Sportartikelhersteller Nike an. Er war in Portugal für PR und Marketing zuständig und lernte so den damals 16-jährigen Ronaldo kennen, als dieser noch bei Sporting spielte. Auf Betreiben Regufes wurde Nike Ronaldos Ausrüster. Der Beginn einer lukrativen Zusammenarbeit für alle Parteien.

Regufe schrieb dazu in einem seiner raren öffentlichen Statements bei LinkedIn, mit dem Job bei Nike in jungen Jahren sei für ihn "ein Traum in Erfüllung gegangen". Und weiter: "Ich konnte damals nicht ahnen, dass sich mein Leben für immer verändern sollte. Zwei Jahre nachdem ich dort anfing, unterschrieb der beste Spieler der Geschichte bei uns. Es war ein Game Changer für Nike, für CR und natürlich auch für mich." Es sei eine "unglaubliche Reise" gewesen.

Diese Reise führte Ronaldo nach Manchester, Madrid, Turin, zurück zu United und nun eben nach Saudi-Arabien. Immer an seiner Seite: Regufe. Er diente laut The Athletic den Verantwortlichen der Red Devils als erster Ansprechpartner, wenn es um Ronaldo ging. Seine Arbeit für Nike wurde indes auch bei anderen Vereinen geschätzt. So bezeichnete Julian Ward, Liverpools scheidender Sportdirektor, Regufe bei LinkedIn als "intelligenten und organisierten Profi". Es sei "eine Freude" gewesen, mit dem Portugiesen zusammenzuarbeiten.

© getty

Ricky Regufe begleitete Cristiano Ronaldo zur portugiesischen Nationalelf

Regufe arbeitete für Nike auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft und begleitete Ronaldo regelmäßig auf Länderspielreisen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar soll dies erstmals zu Unmut geführt haben. Laut Record äußerten mehrere Mitspieler ihr Unverständnis über Regufes Anwesenheit im Camp.

Vor wenigen Wochen verkündete Regufe dann selbst bei Instagram seinen Abschied von der Nationalelf. Er schrieb unter anderem: "Es war eine Ehre und ein Privileg, meinem Land zwei Jahrzehnte lang als Mitglied der Nationalmannschaft zu dienen. Ich habe unvergessliche Momente erlebt und lebenslange Freundschaften geschlossen."

Weiter führte er aus: "Aus nächster Nähe mitzuerleben, wie die Nationalmannschaft die beiden großen Titel gewinnt, die sie in ihrer Geschichte bisher errungen hat, und Cristiano Ronaldos Weg zum besten Spieler der Welt zu begleiten, war beeindruckend."

Bei Nike hörte Regufe 2018 auf, um sich voll in Ronaldos Dienste zu stellen und dessen persönlicher Assistent zu werden. Abseits des Business verband die beiden da längst eine tiefe Freundschaft. Laut englischen Medien erhielten sie gemeinsam den Spitznamen "Cricky".

Regelmäßig taucht Regufe in Ronaldos Instagram-Posts und umgekehrt auf. Sei es beim Essen mit der Familie, dem Posen im Urlaub auf einer Yacht oder beim gemeinsamen Besuch von MMA-Superstar Conor McGregor in Las Vegas.

Regufe selbst ist mit der Mode-Bloggerin Claudia Dinis verheiratet, das Paar hat eine gemeinsame Tochter.

Berater von Cristiano Ronaldo: Ricky Regufe übernahm von Jorge Mendes

Auf professioneller Ebene nahm Regufe Ende 2022 bei CR7 eine noch größere Rolle ein. Ronaldo trennte sich von seinem Berater Jorge Mendes, ausschlaggebend soll das kontroverse Interview des fünfmaligen Ballon-d'Or-Siegers mit Piers Morgan gewesen sein. Auch Regufe habe Ronaldo erfolglos davon abgeraten, es zu geben, heißt es. Es folgte der vorzeitige Abgang von Manchester United.

Regufe übernahm als Agent und führte für Ronaldo die Verhandlungen mit Al-Nassr, die seinem Freund den höchstbezahlten Vertrag der Fußballgeschichte einbrachten. Als Ronaldo Anfang Januar in Riad aus der Limousine stieg und sich zur offiziellen Präsentation beim Klub aus der Saudi-Pro League aufmachte, war Regufe natürlich an seiner Seite.

So dürfte es auch bei möglichen weiteren Stationen Ronaldos sein. Schließlich sind "Cricky" längst unzertrennlich.