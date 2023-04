Manchester City: Pep Guardiola legte im Winter wohl Veto bei möglicher Leihe von João Cancelo zum FC Barcelona ein

Eine Leihe von João Cancelo zum FC Barcelona im vergangenen Winter scheiterte offenbar am Veto von Pep Guardiola, Trainer von Manchester City. Das berichtet die spanische Sport.

Im Winter kam es zwischen Cancelo und Guardiola zum Bruch. Ein Leihgeschäft sollte die Lösung für alle Parteien werden und dem Bericht zu Folge war auch der FC Barcelona am Portugiesen interessiert. Doch der Deal scheiterte offenbar am Veto von Ex-Barça-Coach Guardiola. Warum der City-Trainer seinen Schützling nicht in Barcelona sehen wollte, wird im Bericht nicht weiter ausgeführt.

Statt in der La Liga landete Cancelo für ein halbes Jahr in der Bundesliga beim FC Bayern München. Wie es ab dem Sommer weitergeht, ist noch unklar, die Katalanen sollen jedoch an einer festen Verpflichtung interessiert sein.

Cancelo ist beim FC Bayern nicht wie erhofft durchgestartet: Der 28-Jährige kommt für den deutschen Rekordmeister wettbewerbsübergreifend auf 16 Spiele, ein Tor und fünf Vorlagen.