Lionel Messi angeblich vor Wechsel in MLS: "Wird bald passieren"

Weiß da jemand mehr? Ein MLS-Experte hat verkündet, dass Lionel Messi in Kürze in die USA wechseln wird.

Der Transfer von Lionel Messi in die MLS soll bevorstehen. Das jedenfalls behauptet der ehemalige Torhüter Shep Messing (73), der heute als TV-Experte arbeitet. Demnach werde es auch nicht mehr lange dauern, bis das Engagement des Stürmers von Paris Saint-Germain in der US-Profiliga verkündet wird.

"Es wird passieren und es wird schon bald passieren", sagte Messing in der MLS 360 Show über einen möglichen Messi-Wechsel in die MLS. Messing, der mit der US-Nationalmannschaft einst an den Olympischen Spielen teilnahm, berief sich dabei auf "Insider-Informationen", ohne allerdings weiter ins Detail zu gehen.

Messis Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Die Verhandlungen wegen einer Verlängerung stocken nach Informationen von GOAL und SPOX wegen der hohen Gehaltsforderungen des 35-Jährigen. Die MLS wird immer wieder als mögliches Ziel Messis genannt, David Beckhams Klub Inter Miami zeigt konkretes Interesse.

Lionel Messi: Legen die MLS-Klubs zusammen?

MLS-Comissioner Don Garber hatte vor wenigen Wochen bei The Athletic betont, dass er den Superstar liebend gerne in seiner Liga hätte und man "über den Tellerrand hinausschauen" müsse, um für Messi die Gehaltsobergrenze zu umgehen. Anders dürfte dem Stürmer, der in Paris aktuell rund 40 Millionen Euro pro Jahr verdient, ein Wechsel in die USA kaum schmackhaft gemacht werden können.

In dieser Woche tauchte zudem ein Bericht in der Sport auf, laut dem die Besitzer aller MLS-Klubs diskutiert hätten, gemeinsam Messis Gehalt zu zahlen, um diesen als Attraktion und Zugpferd in die Liga zu holen. Angeblich soll sich Messi dabei seinen neuen Verein sogar aussuchen dürfen.

Der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or absolvierte für PSG in dieser Saison bis dato 32 Pflichtspiele, in denen er 18 Tore erzielte und 17 Assists lieferte.