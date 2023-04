Al-Nassr dementiert angebliche Kritik an Cristiano Ronaldo: "Falsch und inkorrekt"

Al-Nassr hat angebliche Zitate seines Präsidenten Musalli Al-Muammar über Cristiano Ronaldo als erfunden deklariert.

In Spanien machte eine vermeintliche Aussage Al-Muammars Schlagzeilen, in der er sich kritisch über die Verpflichtung des portugiesischen Superstars äußerte: "Ich wurde in meinem Leben nur zweimal betrogen: Das erste Mal, als ich drei Kebabs bestellte und lediglich zwei bekam. Und das zweite Mal, als ich Cristiano Ronaldo holte", soll er gesagt haben.

Der Pressesprecher von Al-Nassr, Walid Al-Muhaidib, stellte gegenüber der Nachrichtenagentur EFE nun jedoch klar, dass Al-Muammar das nie gesagt habe: "Die Meldungen in spanischen Medien, wonach wir mit dem Ronaldo-Deal betrogen wurden und die auf der Webseite Arabia News 50 basieren sollen, sind falsch und inkorrekt." Zudem betonte Al-Muhaidib, dass es die Webseite Arabia News 50 gar nicht gebe.

Ronaldo hatte Anfang Januar einen Zweieinhalbjahresvertrag bei Al-Nassr unterschrieben. In bislang 14 Pflichtspielen für den saudi-arabischen Topklub gelangen dem 38-jährigen Stürmer elf Tore und zwei Vorlagen.

Trotz der ordentlichen Zahlen steht Ronaldo mitunter in der Kritik. Zuletzt hatte er für Aufsehen gesorgt, als er nach dem Pokal-Aus gegen Al-Wahda seinem Frust freien Lauf ließ.