Bei Premier-League-Klub gescheitert! Ex-Fußballer ist heute 45 Millionen Euro schwer

Seine Karriere in der Premier League lief nicht wie gewünscht, doch Dean Forbes sorgte dafür in der Business-Welt für Schlagzeilen.



Als Dean Forbes 17 Jahre alt war, stand er kurz vor einer Premier-League-Karriere. In der Jugend von Crystal Palace war er ein zuverlässiger Innenverteidiger. Der Engländer musste jedoch gleichzeitig privat einiges durchmachen: Seine Familie verlor ihr Haus und seine Mutter zudem ihren Job.

Noch nicht einmal volljährig, musste Forbes schon finanziell für seine Liebsten sorgen und gleichzeitig seine Fußballer-Karriere und das Familienleben unter einen Hut bekommen. Forbes meisterte einige Aufgaben mit Erfolg - nur nicht die auf dem Fußballfeld.

Trotz seiner Riesen-Verantwortung gegenüber seiner Familie gab Forbes zunächst das Geld mit beiden Händen aus. Gemeinsam mit seinen damaligen Teamkollegen verprasste der Ex-Fußballer seine ersten Gehaltschecks. Seine Profi-Karriere scheiterte und aufgrund eines großen Schuldenbergs fing Forbes in einem Callcenter an. Aus heutiger Sicht sagt er bei Business Chief: "Ich bin sehr glücklich über meine Schulden, weil ich dadurch schneller in einem professionellen Arbeitsumfeld landete."

Von den Schulden zur Milliarden-Software-Firma

Anders als bei seiner Fußballerkarriere stieg Forbes in der Arbeitswelt die Leiter schnell hinauf. Bei Motorola verließ er nach kurzer Zeit das Callcenter und rutschte ins Management des Technikherstellers. Er wurde im Jahr 2021 CEO der Software-Firma Forterro, die im vergangenen Jahr für mehr als eine Milliarde Euro verkauft wurde. Forbes Vermögen liegt nun bei 45 Millionen Euro.

"Ich war volljährig, also zog ich von zu Hause aus, was bedeutete, dass meine Mutter nur noch eine kleinere Wohnung brauchte, die wir auch leichter finden konnten", denkt Forbes zurück. "Vier Jahre später konnte ich ihr dann tatsächlich ein eigenes Haus kaufen."

Rückblickend auf seine Fußballkarriere meint Forbes: "Ich schaue jetzt zurück und stelle fest, dass ich nicht sagen kann, dass ich mein Leben dem Fußball gewidmet habe, denn meine Freunde, die später große Karrieren gemacht haben, sind ganz anders an den Fußball herangegangen."

Für viele junge Spielerinnen und Spieler ist das Aus bei einem Profi-Klub das Ende eines Traums. Forbes Traum startete mit dem Ende seiner Fußballer-Karriere aber erst.