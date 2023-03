Mehr als 40 Tote und 300 Verletzte! Die unfassbare Tragödie von Kayseri

1967 lösten ein umstrittenes Tor und ein annullierter Platzverweis einen Tumult aus, bei dem über 40 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden.

Unter den Tragödien, die sich in Fußballstadien ereignet haben, ist eine der dramatischsten und wenig bekanntesten diejenige vom 17. September 1967 im Atatürk-Stadion in Kayseri (Türkei).

Während des Derbys von Kappadokien zwischen Kayserispor Kulübü (heute Kayseri Erciyesspor) und Sivasspor, das am vierten Spieltag der zweiten Liga (türkische Serie C) ausgetragen wurde, führte die Rivalität zwischen den beiden Städten Kayseri und Sivas nach einem umstrittenen Tor und einer Roten Karte zu einem Steinwurf in der Halbzeitpause und anschließend zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen den gegnerischen Fans.

Die Polizei konnte nur wenig tun, und als Hunderte von Kindern, Männer und Frauen im Bann des Terrors zunächst versuchen zu entkommen, indem sie zum Ausgang des Stadions stürmen, verschlimmern sie die Situation, indem sie andere Fans gegen die Eisentore drängen, an denen viele ersticken, erdrückt oder zu Tode getrampelt werden. Am Ende gibt es über 40 Tote und mehr als 300 Verletzte, einige von ihnen sehr schwer.

Die Rivalität zwischen Kayseri und Sivas

Zwischen Kayseri, dem antiken Caesarea, und Sivas, dem antiken Sebaste, den beiden ikonischen Städten Kappadokiens, die etwa 200 Kilometer voneinander entfernt liegen, herrscht seit den ersten Jahren der Gründung der Türkischen Republik am 29. Oktober 1923 ein erbitterter Wettbewerb um die Position als wichtigstes Zentrum der historischen Region Zentralanatoliens.

Am stärksten entwickelt sich jedoch Kayseri, das sich dank seines florierenden Handels als reichste und bevölkerungsreichste Stadt der Region etabliert und seine Hegemonie durchsetzt. So ziehen viele Einwohner von Sivas nach Kayseri, um dort Handel zu treiben, während der Großteil der Einwohner von Sivas aus Kayseri kommt.

Das Derby von Kappadokien

In diesem von starker Rivalität geprägten wirtschaftlichen und sozialen Rahmen fügt sich der Fußball ein, der für Sivas eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung darstellt, während er für Kayseri eine weitere Gelegenheit ist, seine Vorherrschaft auch im populärsten Sport zu behaupten.

In den 1960er Jahren werden die Mannschaften der beiden Städte, die davon träumen, der 1959 offiziell gegründeten Süper Lig beizutreten, grundlegend umstrukturiert. In Kayseri entsteht am 1. Juli 1966 durch den Zusammenschluss von Sanayispor und Ortaanadoluspor Kayserispor Kulübü, der heutige Kayseri Erciyesspor. Zweihundert Kilometer weiter nordöstlich hingegen wird durch den Zusammenschluss der drei Vereine Sivas Gençlik, Yolspor und Kızılırmak das heutige Sivasspor ins Leben gerufen.

Kayserispor geht dann zur Saison 1966/67 an den Start, als der Verein in die 'Weiße Gruppe' der Zweiten Liga (Türkische Serie C) aufgenommen wird. Unter der Leitung von Cheftrainer Erdogan Gürhan beendet der Verein seine erste Spielzeit auf dem neunten Platz. In der darauffolgenden Saison wird Sivasspor ebenfalls in die 'Weiße Gruppe' der Zweiten Liga aufgenommen, die nach mehreren Boykotten in der Saison 1967/68 grünes Licht für die Teilnahme an der Meisterschaft gab.

Die Tragödie von Kayseri

Während Besiktas in der Süper Lig versucht, den Titel des türkischen Meisters vor Fenerbahçe und Galatasaray zu verteidigen, starteten die beiden rivalisierenden Mannschaften Kayserispor und Sivasspor in der Weißen Gruppe der Zweiten Liga und liegen nach drei Spieltagen mit voller Punktzahl an der Tabellenspitze.

Am 4. Spieltag, Sonntag, den 17. September 1967, ist es dann soweit und im Atatürk-Stadion steht ein heißes Kappadokien-Derby an. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte spielen die beiden Tabellenführer, Vertreter zweier Städte, zwischen denen eine große Rivalität besteht, gegeneinander. Kein Fan möchte das Spiel verpassen, und obwohl die Anwesenheit einer großen Zahl von Zuschauern fast schon selbstverständlich ist, werden 20 Minibusse und 40 Busse aus Sivas organisiert, einige reisen mit dem Zug oder dem Auto an. Bereits am Vorabend des Spiels kommt es in Kayseri zu Zusammenstößen und Messerstechereien, bei denen vier Sivasspor-Fans schwer verletzt werden und die Polizei 50 Personen festnimmt.

An einem sehr heißen Septembernachmittag, weit vor 16 Uhr, ist das Stadion voll. Einigen Quellen zufolge waren insgesamt 15.000 Fans anwesend, um das Spiel zu verfolgen, anderen zufolge waren es sogar 21.000. Es herrscht eine sehr angespannte Atmosphäre, da einige überzählige Zuschauer abgewiesen werden und einige auf die Dächer der umliegenden Gebäude klettern, um das Derby zu verfolgen.

Das Spiel beginnt ausgeglichen, doch in der 20. Minute gelingt den Gastgebern von Kayserispor ein umstrittener Treffer durch Oktay. Die Zeitung La Stampa sollte am nächsten Tag berichten: "Der Schiedsrichter entschied auf Abseits, ohne den Linienrichter zu konsultieren, der der Meinung war, dass sich der Torschütze nicht in einer regulären Position befand, d.h. er stand im Abseits".

Es hagelt Steine und Flaschen von der Tribüne

Das Tor wird annulliert und die Stimmung auf den Tribünen des Atatürk-Stadions wird noch hitziger. Auch auf dem Spielfeld werden die Töne rauher, und ein Spieler von Kayserispor sieht nach einem Einsteigen von hinten im Mittelfeld die Rote Karte. Sofort kommt es jedoch zu heftigen Protesten auf dem Spielfeld und auf der Tribüne, woraufhin der Schiedsrichter seine Entscheidung rückgängig macht und die Rote Karte zurücknimmt.

Die Situation spitzt sich zu, als der Schiedsrichter die beiden Mannschaften beim Stand von 1:0 für Kayserispor zur Pause in die Kabine schickt und aus dem Gästesektor die ersten provokativen Steinwürfe in Richtung der Heimfans erfolgen - der Anfang vom Ende. Die Polizei beendet die ersten Ausschreitungen zwar, aber sofort kommt es zu einem zweiten Steinwurf, der diesmal wesentlich heftiger ausfällt, woraufhin die Heimfans ihrerseits mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen reagieren.

Zu diesem Zeitpunkt durchbrechen die Kayserispor-Fans, die sich in größerer Zahl im Stadion aufhielten, die Zaunnetze, rennen auf das Spielfeld und werfen sich gegen den Sektor, in dem sich die Sivasspor-Fans befinden. Die Polizeikräfte sind buchstäblich überfordert. Als auch zahlreiche Gästefans das Spielfeld erreichen, das sich in ein riesiges Schlachtfeld verwandelt hat, versuchen Frauen, Kinder und Jugendliche verängstigt aus dem Stadion zu fliehen.

Das Spiel wird offiziell unterbrochen (das 1:0 auf dem Spielfeld wird später bestätigt) und die beiden Mannschaften bleiben bis Mitternacht in der Umkleidekabine eingeschlossen, aus Angst vor Repressalien und dramatischen Folgen.

Die Sivasspor-Fans, die eindeutig in der Unterzahl sind, versuchen derweil zu fliehen. Viele andere Fans werden von dem Gedränge gegen die Tore gedrückt - auch ungewollt unterstützt von der Polizei, die mit ihren Schlagstöcken den Fehler macht, die gesamte Menge in dieselbe Richtung zu lenken. Doch damit nicht genug: Die mit Messern, Gürteln und Stöcken bewaffneten Kayserispor-Ultras machen sich auf die Jagd nach den Sivasspor-Fans.

In diesen dramatischen Momenten verlieren viele andere Menschen ihr Leben, entweder durch Messerstiche oder andere Schläge, oder weil sie unter den Füßen der auf die Tribünen und Ausgänge des Stadions losgelassenen Fans liegen oder durch das Gedränge ersticken.

Insgesamt gibt es weitere 43 Tote (nach anderen Quellen 46), die meisten von ihnen aus Sivas. Unter den Opfern sind auch einige der Frauen, Kinder und Jugendlichen, die als erste versuchten zu fliehen, aber tragischerweise vor den geschlossenen Toren festsaßen. Zudem es gibt mehr als 300 (einige Quellen sprechen von 400, andere von 600) Verletzte - 20 von ihnen wurden von Schüssen getroffen.

Wilde Szenen auch außerhalb des Stadions, staatliche Maßnahmen folgen

Der Wahnsinn der Ultras setzt sich außerhalb des Stadions fort, wo zunächst die Kayserispor-Anhänger 'die Ausländer' angreifen und später die Gegenreaktion folgt. Drei der Busse und mehrere Autos, mit denen die Sivasspor-Fans nach Kayseri gefahren waren, werden von den Kayserispor-Anhängern in Brand gesetzt und völlig zerstört. Auf der anderen Seite halten die Sivasspor-Fans, die in ihre Stadt zurückkehren, die Autos der Bürger von Kayseri an, denen sie auf der Straße begegnen, und zerstören sie, indem sie sie ebenfalls in Brand stecken.

Nach ein paar Stunden Guerillakrieg in der Nähe des Stadions verlagert sich der Kampf auf die beiden Städte. Kayseri wird unter Beschuss genommen, die Autos und Geschäfte der Bürger von Sivas sind das Ziel. Hooligans und allgegenwärtige Plünderer verwüsten die Geschäfte und Häuser.

Wenige Stunden später erreicht die Nachricht von der Katastrophe im Atatürk-Stadion auch Sivas, wo die Einwohner von Kayseri Opfer der wilden Rache werden, die sich nur deshalb schuldig gemacht hatten, weil sie Mitbürger der Bestien waren, die wenige Stunden zuvor bei einem vermeintlich einfachen Fußballspiel ihr Unwesen getrieben hatten.

Die einheimischen Fans, die der Mannschaft nicht zum Auswärtsspiel gefolgt waren, machten sich, von Hass und Rachegelüsten geblendet, zunächst auf die Jagd nach Autos mit Kayseri-Nummernschildern, brannten dann ihrerseits Gebäude nieder, plünderten Geschäfte und verwüsteten praktisch alles, was den Einwohnern der Hauptstadt gehörte.

Die Reaktion der türkischen Regierung ist harsch. Während in den beiden Städten Polizeikräfte vor den Geschäften stationiert sind, die Vandalismus und Zerstörungen oft untätig hinnehmen und sich abwenden, werden gepanzerte Armeetruppen zur Bewachung der Verbindungsstraße zwischen Kayseri und Sivas eingesetzt, während an den Eingängen der beiden Städte Kontrollpunkte eingerichtet wurden.

Trotz des unbestreitbaren wirtschaftlichen Schadens sind die Geschäfte geschlossen, der Verkehr ist eingeschränkt, und die beiden Städte werden eine Woche lang praktisch isoliert bleiben, bis die Ultra-Kundgebung beendet ist. Der türkische Ministerpräsident Süleyman Demirel verschiebt seine geplante Abreise nach Moskau und beruft eine Dringlichkeitssitzung des Ministerrats ein, um über die zu treffenden Maßnahmen zu entscheiden.

In der Zwischenzeit treffen der Polizeichef, der Innenminister und der Sportminister mit Vollmachten per Flugzeug in Kayseri ein. Der Innenminister leitet sofort eine Untersuchung ein, bei der auch die Verantwortung für den Umgang der Polizei mit den Unruhen und der auslösende Faktor, nämlich die Nichtöffnung der Stadiontore, ans Licht kommen. Am Ende werden 26 Personen wegen Ausschreitungen festgenommen, 18 aus Kayseri und acht aus Sivas.

Und der Fußball? Der Sportminister hatte die unbefristete Aussetzung der Fußballmeisterschaft der zweiten Liga angeordnet, an der die Mannschaften Kayserispor und Sivasspor teilnehmen. Die Fans der beiden Mannschaften dürfen fünf Jahre lang nicht zu den Spielen ihrer Rivalen gehen, während Kayserispor und Sivasspor mit langen Disqualifikationen belegt werden und fünf Jahre lang nicht gegeneinander antreten dürfen.

Nach dieser größten Tragödie des türkischen Fußballs spielten die beiden Vereine ab der Saison 1968/69 in zwei verschiedenen Gruppen der zweiten Liga bis zur Saison 1990/91, in der sie nach ihrer Versöhnung in die vierte Gruppe der dritten Liga (der türkischen Serie D) eingestuft wurden.

Die Worte von Aktan Oktay, der den Führungstreffer für Kayserispor erzielte, sind bezeichnend für den Schmerz, den die Türkei durch die Katastrophe erlitt: "Ich wünschte, ich hätte mir den Fuß gebrochen und kein Tor geschossen", erklärte er. "Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Ich konnte nicht aufhören zu weinen, als ich an die Menschen auf der Tribüne dachte. Ich wünschte, wir wären besiegt worden und diese Ereignisse wären nicht passiert."

Im Jahr 2004 tauschte Kayserispor seinen Namen gegen Kayseri Erciyesspor und stieg unter diesem neuen Namen ab, während Sivasspor 2004/05 den Aufstieg in die Süper Lig schaffte. Nachdem man 2008/09 im Finale des Intertoto-Pokals stand und im selben Jahr Zweiter in der ersten Liga wurde, gewann man 2021/22 den ersten Titel in der Vereinsgeschichte, indem man Kayserispor im türkischen Pokalfinale mit 3:2 nach Verlängerung besiegte und damit den Schrecken der großen Tragödie von 1967 hinter sich ließ.