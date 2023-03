Bericht: Isco legt nach geplatztem Transfer zu Union Berlin eine Pause vom Profifußball ein

Der ehemalige spanische Nationalspieler Isco hat sich dazu entschieden, eine Pause vom Profifußball einzulegen und in der laufenden Saison keinen Vertrag bei einem Klub zu unterschreiben. Das berichtet die As.

Isco ist seit seinem vorzeitigen Abschied vom FC Sevilla vereinslos. Im Januar stand er unmittelbar vor einem Transfer in die Bundesliga, sein Wechsel zu Union Berlin platzte aber nach dem bereits absolvierten Medizincheck noch.

Seitdem wurde der fünfmalige Champions-League-Sieger mit einer Reihe weiterer Vereine in Verbindung gebracht, darunter Real Betis und der FC Everton. Laut As liebäugelte Isco auch mit einem Wechsel in die Major League Soccer, allerdings wurde daraus nichts.

Außerdem schlug der 30-Jährige ein Angebot aus, in der Kings League zu spielen, mit dem Hinweis, seine Profilaufbahn noch auf höchstem Niveau fortsetzen zu wollen.

Isco stammt aus der Jugend des FC Valencia und wechselte 2011 für sechs Millionen Euro Ablöse zum FC Malaga. Von dort ging es 2013 für 30 Millionen Euro zu Real Madrid. 2022 zog es den Edeltechniker ablösefrei zum FC Sevilla, wo er aber nicht glücklich wurde und seinen Vertrag nach nur wenigen Monaten auflöste.