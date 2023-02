Raphaël Varane tritt aus der französischen Nationalmannschaft zurück. Das gab der mehrfache Champions-League-Sieger am Donnerstagmittag bekannt.

"Ich habe schon seit einigen Monaten darüber nachgedacht und beschlossen, dass es der richtige Zeitpunkt für mich ist", schrieb Varane auf Instagram. "Unser wunderschönes Land ein Jahrzehnt lang zu repräsentieren, war eine der größten Ehren in meinem Leben, aber es ist an der Zeit, dass die neue Generation das Zepter übernimmt."

Der Innenverteidiger von Manchester United gewann mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 in Russland und war ebenfalls fester Bestandteil der Vize-Weltmeister-Mannschaft der WM 2022 in Katar. Einem Bericht von Le Parisien zufolge wolle der 29-Jährige zukünftig mehr Zeit für die Familie haben, zudem leide er an einer psychischen und physischen Abnutzung.

Varane ist nach Hugo Lloris schon der zweite Leistungsträger, der in diesem Jahr seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft bekannt gibt. Zudem verabschiedete sich Karim Benzema, der die WM verletzungsbedingt verpasste, Ende Dezember bereits aus dem Nationalteam.

Varane war nach dem Rücktritt von Lloris zum Kapitän der Mannschaft ernannt worden. Nach Informationen von Get French Football News soll Kylian Mbappé der neue Spielführer der Équipe Tricolore werden.

Varane absolvierte insgesamt 93 Länderspiele für Frankreich und erzielte fünf Tore.