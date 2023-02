FC Bayern München - Leihgabe Gabriel Vidovic in Arnheim: Tiere und Spielpraxis

Gabriel Vidovic hat sich bei Vitesse Arnheim auf Anhieb durchgesetzt: Die 19-jährige Leihgabe des FC Bayern sammelt auf ungewohnter Position Spielpraxis - und will sich für eine Rückkehr nach München empfehlen.

Wenn Gabriel Vidovic in Arnheim abschalten will, dann geht er gerne mal in den Tiergarten: Der über 100 Jahre alte Burgers Zoo mit dem riesigen Safaripark ist einer seiner liebsten Rückzugsorte vom Fußball-Trubel. Wobei der Fußball-Trubel bei seiner ersten Auslandsstation in der niederländischen Stadt Arnheim eh gar nicht so trubelig ist wie anderswo.

Vom Zoo zum Stadion sind es nur 15 Autominuten und dann hat man die etwa 160.000 Einwohner fassende Stadt auch schon fast durchquert. Arnheim ist ein idealer Ort, um eine Profikarriere in beschaulichem Ambiente anzukurbeln, Vitesse der ideale Klub dafür. Vor Vidovic sammelten hier beispielsweise auch schon Mason Mount (heute FC Chelsea) und Martin Ödegaard (FC Arsenal) Spielpraxis.

Vidovic debütierte in der vergangenen Saison für den FC Bayern in der Bundesliga, anschließend absolvierte er die Vorbereitung mit der Profimannschaft und kam am 3. Spieltag gegen den VfL Bochum zum Einsatz. "Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zu Recht in unserem Profikader steht", lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic damals. In Hoffnung auf mehr Spielzeit entschied er sich aber für eine einjährige Leihe zu Vitesse.

Gabriel Vidovic: Stammspieler auf ungewohnter Position

Diese Hoffnung sollte sich erfüllen: Der mittlerweile 19-jährige Offensivallrounder erarbeitete sich bei seinem neuen Klub direkt einen Stammplatz. In 17 Pflichtspielen gelangen Vidovic drei Tore, zwei davon im Januar. Seine Mannschaft rangiert aktuell auf Platz 14, der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt sechs Punkte.

"Ich bekomme sehr positives Feedback. Unser gesamtes Team entwickelt sich gut und es macht Spaß, Teil dieses Projekts zu sein", sagte Vidovic neulich der kroatischen Zeitung Vecernji list und lobte "optimale Entwicklungsbedingungen" in Arnheim. Vorangetrieben hatte seine Verpflichtung Thomas Letsch, doch schon im September wechselte der deutsche Trainer zum VfL Bochum.

Auch unter Nachfolger Phillip Cocu ist Vidovic gesetzt, überraschend aber zumeist als linker Flügelstürmer in einem 4-3-3-System. "Das ist eine für mich eher ungewohnte Position. Aber mein Trainer lässt mir alle Freiheiten, meine Kreativität auf dem Platz auszuleben", erklärt Vidovic.

Als Vidovic vergangene Saison in 30 Regionalligaspielen für die Reserve des FC Bayern 31 Scorerpunkte sammelte, spielte er noch hauptsächlich als Stürmer oder hängende Spitze. "Intelligente Spieler wie er können sich an alle Systeme anpassen", lobte sein Ex-Trainer Martin Demichelis aber schon damals im Gespräch mit SPOX und GOAL. "Er kann auf den Flügeln und in der Mitte spielen."

© imago images Gabriel Vidovic erzielte in 17 Pflichtspielen für Vitesse Arnheim bisher drei Tore.

Halil Altintop ist Gabriel Vidovics erster Ansprechpartner

Demichelis ist mittlerweile in seine argentinische Heimat zu River Plate weitergezogen. Vidovics erster Ansprechpartner beim FC Bayern ist aktuell Halil Altintop. Seit Sommer fungiert der ehemalige Bundesligaprofi als Talent-Manager und soll als solcher den Übergangsbereich zwischen Nachwuchs- und Profiabteilung koordinieren. Altintop telefoniert nach Informationen von SPOX und GOAL häufig mit Vidovic, gelegentlich besteht auch Kontakt zu Profi-Trainer Julian Nagelsmann.

"Mein Ziel ist klar: Ich will mich dem FC Bayern empfehlen", sagt Vidovic. Konkrete Gespräche über die Pläne für die nächste Saison gab es mit dem FC Bayern bisher noch nicht. Vidovics Vertrag läuft bis 2025. Mit seinen Leistungen in den Niederlanden hat er sich auch schon für andere Klubs interessant gemacht.

Im Juni wartet eine weitere Empfehlungs-Bühne auf Vidovic. Bei der U21-EM in Rumänien und Georgien will er mit der kroatischen Nationalmannschaft nicht nur teilnehmen: "Ich hoffe, dass wir bei der EM eine Medaille gewinnen können."

Vidovic wurde zwar in Augsburg geboren, spielte bisher aber nur für kroatische U-Nationalmannschaften. Solange er kein Länderspiel für die A-Auswahl absolviert hat, könnte er den Verband noch wechseln. "Er hat sich noch nicht final entschieden. Für ihn ist das eine sehr schwierige Entscheidung", sagte seine Mutter Marijana Vidovic im Sommer zu SPOX und GOAL.