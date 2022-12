BVB: Isco im Fokus von Juventus Turin - Weg frei für McKennie-Transfer?

Nach seinem Abschied vom FC Sevilla könnte der frühere Real-Profi Isco womöglich bei Juventus Turin unterkommen. Wie das italienische Portal Sport Mediaset berichtet, ist Juventus-Coach Massimiliano Allegri ein großer Fan des Spaniers, ein Transfer erscheint deshalb als denkbar. In dem Zuge könnte Weston McKennie für den Ex-Real-Star Platz machen. Der US-Amerikaner wurde in den vergangenen Wochen von der Tuttosport mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Neben dem BVB sollen Tottenham und die AS Monaco auf McKennie heiß sein. Für den 24-Jährigen wäre eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro fällig. Unter Allegri spielt er keine große Rolle mehr.

Bereits im Sommer wurde Allegri nachgesagt, dass er sich für einen Transfer von Isco einsetzte, damals entschied sich der Mittelfeldstratege jedoch für einen Wechsel nach Sevilla. Das Engagement in Andalusien endete dann aber erfolglos und der 30-Jährige ist nach der Vertragsauflösung inzwischen vereinslos auf dem Markt.

Borussia Dortmund hingegen könnte im Sommer Verstärkung im Mittelfeld benötigen, da der Vertrag von Mahmoud Dahoud ausläuft. McKennie würde in dem Zusammenhang gut in das BVB-Profil passen.

McKennie steht bei den Bianconeri noch bis 2025 unter Vertrag, während sein Marktwert bei 21 Millionen Euro liegt. In dieser Saison stand er für Juve 16-mal auf dem Platz und verbuchte dabei drei Tore und einen Assist.