Union Berlin empfängt heute in der Europa League den schwedischen Topklub Malmö FF. SPOX beschreibt für Euch das Spielgeschehen im Liveticker.

Kaum ist die Hinrunde beendet, wird eine Woche später, also heute, direkt schon die Rückrunde eröffnet. Im Rahmen des 4. Spieltags der Europa-League-Gruppenphase treffen Union Berlin und der Malmö FF aufeinander. SPOX tickert das Spiel für Euch live mit.

Union Berlin vs. Malmö: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während in der Liga für die Eisernen aktuell alles nach Plan läuft, gibt es auf internationaler Ebene noch Verbesserungsbedarf. Erst am vergangenen Spieltag feierte der Tabellenführer der Bundesliga seinen ersten Sieg in der Europa-League-Gruppenphase - und das über den Malmö FF. Gegen den schwedischen Meister hofft Berlin auch heute auf einen Triumph, um näher an Union Saint-Gilloise (1. Platz/9 Punkte) und Sporting Braga (2. Platz/6 Punkte) heranzurücken. Aktuell hat Union nur drei Punkte auf dem Konto.

Vor Beginn: Der Anstoß zum Spiel erfolgt um 21 Uhr, als Spielstätte dient das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen Union Berlin und dem Malmö FF.

Union Berlin vs. Malmö: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Thorsby, Griesselmann; Siebatcheu, Becker

Rönnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Thorsby, Griesselmann; Siebatcheu, Becker Malmö: Diawara; Beijmo, Hadzikadunic, Lewicki; Ceesay, Pena, Rakip, Larsson, Olsson; Christiansen, Thelin

Union Berlin vs. Malmö: Europa League heute im TV und Livestream

Zum Spiel zwischen Union Berlin und Malmö wird heute eine Free-TV-Übertragung angeboten. Darum kümmert sich der Privatsender RTL Nitro, wo um 20.15 Uhr der Countdown zur Begegnung losgeht. Wie üblich wird Laura Papendick als Moderatorin eingesetzt, Karl-Heinz Riedle und Lothar Matthäus übernehmen die Rolle der Experten. Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren das Spielgeschehen. RTL bietet die Partie außerdem auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ an.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D im Überblick