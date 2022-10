England: Ex-Chelsea-Coach Thomas Tuchel kann sich wohl Job als englischer Nationaltrainer vorstellen

Thomas Tuchel kann sich offenbar vorstellen, die englische Nationalmannschaft zu trainieren. Das berichtet der Telegraph.

Dem Bericht zufolge wäre der 49-Jährige am Posten des Trainers der "Three Lions" interessiert, sollte dieser nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar verfügbar sein. Job-Angebote seit seinem Aus als Chelsea-Coach lehnte Tuchel dem Telegraph nach bisher ab, da er auf die richtige Gelegenheit warte.

Momentan trainiert Gareth Southgate die englische Nationalmannschaft und betonte zuletzt, auch bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland noch an der Seitenlinie stehen zu wollen. Nach nur drei Punkten aus sechs Spielen in der Nations League und dem folgenden Abstieg aus der Liga A wurden zuletzt die kritischen Stimmen auf der Insel lauter. Southgates Vertrag läuft noch bis 2024.

Tuchel war bis Anfang September dieses Jahres Cheftrainer des FC Chelsea, die neuen Inhaber der Blues entschieden sich nach der Champions-League-Auftaktniederlage gegen Dinamo Zagreb, sich vom deutschen Coach zu trennen.