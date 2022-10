Ex-Bayern-Star Ali Daei im Iran festgehalten

Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München, Ali Daei, wird laut der Menschenrechtsorganisation Hengaw in seinem Heimatland Iran festgehalten.

Demnach wurde der 53-Jährige in der iranischen Stadt Saqqez festgesetzt, nachdem er an der Beerdigung der in Polizeigewahrsam verstorbenen Mahsa Amini teilnehmen wollte.

Daei sei aber noch vor Beginn der Zeremonie von Sicherheitskräften in ein "Gästehaus" der Regierung gebracht und unter strenge Sicherheitsaufsicht gestellt worden.

Der ehemalige Profi des FC Bayern setzt sich im Iran für Menschen- und Frauenrechte ein und ist damit Unterstützer der Proteste, die seit dem Tod Aminis im gesamten Iran stattfinden.