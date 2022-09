In der Premier League werden an diesem Wochenende keine Spiele ausgetragen. Doch was ist eigentlich der Grund dafür? Der Antwort gehen wir in diesem Artikel auf den Grund.

Fulham gegen Chelsea, Manchester City gegen Tottenham oder Crystal Palace gegen Manchester United - der siebte Spieltag der laufenden Premier League-Saison hat so einige Hochkaräter im Angebot. Bis wir diese Duelle jedoch tatsächlich zu Gesicht bekommen, müssen wir uns noch etwas gedulden, denn: die aktuelle Spielrunde wurde vorerst verschoben.

In diesem Artikel erklären wir Euch, warum die Premier League den 7. Spieltag verschoben hat und wann dieser nachgeholt werden kann.

Premier League: Warum sind an diesem Wochenende keine Spiele?

Hintergrund der Umterminierung ist der Tod von Queen Elizabeth II. Die 96-Jährige war am Donnerstag auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland "friedlich gestorben", wie der Buckingham Palast via Twitter mitteilte. Die Monarchin erfüllte seit nun mehr als 70 Jahren das Amt des britischen Staatsoberhauptes. Nachfolger ist ihr Sohn König Charles III.

Trotz einer Sympathie für den FC Arsenal wurde ihr zwar nie eine große Verbindung zum englischen Fußball nachgesagt, mittels der Zwangspause wolle die Liga aber dennoch ihre Anerkennung für das "außergewöhnliche Leben" der Königin zum Ausdruck bringen. In einer Mitteilung ließ sich auch Premier League-Boss Richard Masters mit den Worten, dies sei "eine sehr traurige Zeit für die ganze Nation" zitieren.

Wann wird der Spieltag nachgeholt?

Bislang hat es seitens der Liga noch keinerlei Informationen hinsichtlich eines potenziellen Nachholtermins gegeben. Angesichts des eng getakteten Zeitplans bis zum WM-Start im November ist ohnehin fraglich, ob die zehn Partien des siebten Spieltages überhaupt noch in diesem Jahr stattfinden können. Schließlich erwarten die international vertretenen Mannschaften nun insgesamt sieben "englische Wochen" (Länderspielpause ausgenommen) am Stück.

Premier League: Die Tabelle nach dem 6. Spieltag