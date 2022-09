Portugal vs. Spanien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Portugal und Spanien stehen sich in der Nations League gegenüber. Wie kann man das namhafte Kräftemessen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX teilt das in diesem Artikel mit.

Die Iberer nehmen es miteinander auf. In der Nations League steht mit dem Duell zwischen Portugal und Spanien zumindest von den Namen her am sechsten Spieltag ein echter Leckerbissen an - ebenso wie die bereits absolvierten Partien Niederlande gegen Belgien und England gegen Deutschland.

Cristiano Ronaldo und Co. empfangen das Ensemble von Nationaltrainer Luis Enrique am heutigen Dienstag, den 27. September in Braga. Schauplatz ist dort das Estádio Municipal de Braga, der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

Die Nationen befinden sich mit der Schweiz und Tschechien in Gruppe zwei der Liga A. Portugal hat nach fünf Begegnungen mit seinen zehn Zählern zwei Punkte mehr auf dem Konto als Spanien (acht). Wie sehen die Verhältnisse nach dem direkten Duell aus?

© getty Cristiano Ronaldo steht mit Portugal in der Nations League gut da.

Portugal vs. Spanien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Im deutschsprachigen Raum liegen die Rechte an der Ausstrahlung der Nations League bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt mit Ausnahme der Partien der deutschen Nationalmannschaft sämtliche Begegnungen dieses Wettbewerbs live und in voller Länge.

Heißt also: Zu Portugal gegen Spanien gibt es heute eine Übertragung - und das eben bei DAZN. Jan Platte kommentiert die 90 Minuten, Benny Lauth steht ihm währenddessen als Experte und Co-Kommentator zur Seite.

Um DAZN nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten. Wählen kann man hierbei zwischen Monatsabo und Jahresabo. Für das Monatsabo zahlt man monatlich 29,99 Euro, für das Jahresabo monatlich 24,99 Euro.

Neben der Nations League hat der Streamingdienst in Sachen Fußball unter anderem auch die Champions League, die Bundesliga, die Primera División, die Serie A oder die Ligue 1 in seinem Live-Programm im Angebot. Über den Fußball hinaus seht Ihr beispielsweise die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport, Wintersport und noch mehr.

Portugals Positionskämpfe: 55 Spieler auf WM-Liste! CR7 nur Reservist? © imago images 1/23 Portugals Nationaltrainer Fernando Santos stehen zahlreiche Top-Spieler für die WM in Katar zur Verfügung. Die Zusammenstellung des Kaders, geschweige denn von der Startaufstellung, wird eine Mammutaufgabe. © getty 2/23 "Ich habe mit der Vorbereitung einer Liste begonnen, auf der 55 Namen standen. Das war nicht einfach. Stellen Sie sich vor, wie es ist, 26 auswählen zu müssen", klagte Santos kürzlich im Rahmen einer Pressekonferenz. © imago images 3/23 Und weiter: "Es ist sehr schwierig, zum Glück für Portugal und für mich. Schlimm wäre es, wenn man 26 Spieler auswählen müsste, aber nur 20 oder so zur Verfügung hätte. Das bereitet Kopfzerbrechen, aber es ist ein gutes Kopfzerbrechen." © getty 4/23 Was bereitet noch mehr Kopfzerbrechen? Die Auswahl einer Startelf aus diesen 26 Spielern, die im November nach Katar fliegen werden. Auch ein Cristiano Ronaldo gilt nicht als sicherer Starter. © getty 5/23 Santos' Vermächtnis als Trainer hängt von der Auswahl seiner Top 11 ab. Viele Positionen sind vor den kommenden Spielen der Nations League gegen die Tschechische Republik und Spanien noch offen. © getty 6/23 Portugals Abwehr ist gut aufgestellt, aber darüber hinaus herrscht große Ungewissheit. Im Folgenden geht SPOX auf die härtesten Positionskämpfe ein ... © imago images 7/23 Rúben Neves vs. Matheus Nunes vs. João Palhinha vs. Danilo Pereira vs. João Moutinho: Santos setzte zuletzt auf ein von einem tief stehenden Spieler angeführtes zentrales Mittelfeld mit drei Spielern. Moutinho wird das wohl nicht sein. © imago images 8/23 Seine Nachfolge wird wohl Wolves-Teamkollege Neves antreten. Dieser glänzte zuletzt als Spielmacher. Konkurrenz wird er von Nunes und Palhinha bekommen. Pereira ist eine vielseitige Alternative. Prognose: Neves. © imago images 9/23 Bruno Fernandes vs. Vitinha vs. Bernardo Silva vs. Renato Sanches vs. William Carvalho: Fernandes wurde bei den letzten beiden EM-Spielen aus dem Kader gestrichen, inzwischen hat er sich zurückgekämpft. © imago images 10/23 An seiner Seite bevorzugt Santos oft einen Spieler mit Balleroberungsfähigkeiten, um gegen Konter abgesichert zu sein. Bernardo Silva kann auch auf den Außen eingesetzt werden. Sanches fehlt derzeit verletzt. © imago images 11/23 Das könnte die Chance für Vitinha sein. Aufgrund seiner Fähigkeit, Gegner zu lesen und abzufangen und seiner Kreativität ist er eine gute Option. Ansonsten gilt Carvalho als Favorit. Prognose: Fernandes und Vitinha beginnen beide (Bernardo spielt vorne). © imago images 12/23 Rafael Leão vs. Diogo Jota vs. Pedro Neto vs. Gonçalo Guedes vs. João Félix: Guedes schaffte es im September etwas überraschend nicht in den Kader, Neto bekam nach langer Verletzungspause den Vorzug. © imago images 13/23 Pedro Gonçalves glänzte zuletzt bei Sporting mit neun Torbeteiligungen in neun Pflichtspielen, ist momentan aber kein Thema. Félix hingegen schon, obwohl er nur dreimal in 22 Spielen für die Nationalelf traf. © imago images 14/23 Zudem passt er nicht wirklich zum Stil von Santos. Mit Leão und Jota bleiben noch zwei potenzielle Torjäger. Letzterer hat vielleicht weniger Potenzial, traf aber bereits neunmal. Leão hingegen noch nicht. Prognose: Jota. © imago images 15/23 Otávio vs Bernardo Silva: Das Momentum war zuletzt auf Otávios Seite. Allerdings fehlt er aktuell verletzt, weshalb Bernardo auf dem Fügel Eigenwerbung betreiben kann. © imago images 16/23 Seine jüngste Form bei Manchester City unterstreicht, dass Otávio - obwohl er in den letzten fünf Spielen viermal in der Startelf stand - sich wohl erstmal mit der Bank begnügen muss. Prognose: Bernardo. © imago images 17/23 Cristiano Ronaldo vs. André Silva vs. João Félix: Ronaldo ist derzeit kein Stammspieler bei Manchester United, obwohl es im Kader nur wenige gute Sturmoptionen gibt. Gegen Spanien saß der 37-Jährige auch bei Santos auf der Bank. © imago images 18/23 Das begründete er mit dem taktischen Aspekt. "Cristiano Ronaldo? Es wird oft gefragt, warum er nicht in der Startelf steht. Das ist die Millionen-Dollar-Frage", sagte Santos gegenüber Reportern. © imago images 19/23 Santos weiter: "Es schien uns die beste Lösung zu sein. Für die Art und Weise wie wir spielen und das Spiel angehen wollten. Das hat nichts mit der Qualität von Cristiano zu tun - die steht nicht einmal in Frage." © imago images 20/23 Anschließend stand CR7 zweimal in der Startelf - und lieferte (zwei Tore gegen die Schweiz)! Silva von RB Leipzig und Félix sind seine Konkurrenten. Ersterer erzielte seit dem 8. Mai kein Ligator mehr. © imago images 21/23 Félix ist kein geborener Stürmer und hat unter Santos seit mehr als einem Jahr nicht mehr gespielt. Leão und Jota werden auf anderen Positionen eingesetzt. Alles gute Nachrichten für Ronaldo. © imago images 22/23 Santos bräuchte einen sehr guten Grund, um einen der größten Spieler der Geschichte auf die Bank zu setzen. Die Fans würden auf die Barrikaden gehen. Dennoch ist er dafür offen. Die Alternativen sind aber noch nicht gut genug. Prognose: Ronaldo. © getty 23/23 Folgende Elf könnte Santos also von Beginn an bringen: Diogo Costa - João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Portugal vs. Spanien, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Wichtig zu wissen: SPOX wird das Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Spanien im Liveticker begleiten. Wer also nicht live bei DAZN einschalten kann, ist herzlich dazu eingeladen, hier vorbeizuschauen, um nichts Wichtiges zu verpassen. Während des Spiels wird es stetig schriftliche Updates geben.

Begegnung: Portugal - Spanien

Portugal - Spanien Wettbewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Rahmen: Liga A, Gruppe zwei

Liga A, Gruppe zwei Spieltag: 6

6 Ort: Estádio Municipal de Braga, Braga

Estádio Municipal de Braga, Braga Datum: 27. September 2022

27. September 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV: -

Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Nations League: Gruppe zwei in Liga A mit Portugal und Spanien