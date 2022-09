Am letzten Gruppenspieltag der Nations League duellieren sich heute die Niederlande und Belgien. Das Spiel entscheidet darüber, welches Team in das Halbfinale des Wettbewerbs einziehen wird. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell um den Gruppensieg heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt Niederlande vs. Belgien live!

In der Nations League duellieren sich heute mit den Niederlanden und Belgien der Tabellenerste und der Tabellenzweite der Gruppe A4. Drei Punkte trennen die beiden Mannschaften aktuell nach fünf Spieltagen. Welche Nation steht nach der Partie an der Spitze der Tabelle und kann so in das Halbfinale der Nations League einziehen?

Niederlande vs. Belgien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen den Niederlanden und Belgien wird am heutigen Sonntag, den 25. September, um 20.45 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort des Nations-League-Duells dient die Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam.

Mit 13 Punkten steht die Niederlande aktuell an der Spitze der Nations-League-Gruppe A4. Die Bilanz des Teams von Louis van Gaal ist damit beinahe makellos, lediglich ein Unentschieden musste die Niederlande am 3. Spieltag gegen Polen hinnehmen.

Am vergangenen Donnerstag machte es die Niederlande gegen Polen besser als im Hinspiel: Mit 2:0 gewannen die heutigen Gastgeber gegen Robert Lewandowski und Co. Der heutige Gegner Belgien sitzt dem Nachbarn dennoch im Nacken.

© getty Kann Kevin De Bruyne Belgien in das Halbfinale der Nations League führen?

Belgien konnte nämlich ebenfalls am vergangenen Spieltag gewinnen. Mit 2:1 setzte sich Belgien am Ende verdient gegen Wales durch. Bester Mann war einmal mehr Kevin De Bruyne, der den ersten Treffer für sein Land erzielte und den zweiten vorbereitete.

Mit einem Sieg heute könnte Belgien die Niederlande in der Gruppe noch einholen. Dafür benötigen sie jedoch einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Dass das kein leichtes Unterfangen sein dürfte, zeigt auch ein Blick auf das Hinspiel am 1. Spieltag. Dort bezwang die Niederlande Belgien deutlich mit 4:1.

Niederlande vs. Belgien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt die Begegnung zwischen den Niederlanden und Belgien heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 könnt Ihr das Nations-League-Duell live und in voller Länge ab 20.35 Uhr im TV verfolgen. Ab 20.45 Uhr kommentiert für Euch Marcel Seufert die Partie.

Im Livestream zeigt DAZN das Spiel zwischen den Niederlanden und Belgien heute ebenfalls live und vollumfänglich. Im Livestream auf DAZN könnt Ihr zudem ab 20.30 Uhr die GoalZone verfolgen, die die wichtigsten Szenen der Nations-League-Begegnungen am heutigen Abend zeigt. Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr die Livestreams von DAZN finden.

Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. DAZN zeigt neben der Nations League auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, die NFL, die NBA, MMA, Boxen und noch vieles mehr.

Niederlande vs. Belgien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Niederlande vs. Belgien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: Nations League, 6. Spieltag

Nations League, 6. Spieltag Duell: Niederlande vs. Belgien

Niederlande vs. Belgien Datum: 25. September

25. September Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Niederlande vs. Belgien, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Tag die Begegnung zwischen den Niederlanden und Belgien in einem ausführlichen Liveticker, sodass Ihr keine Szene der Partie verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Niederlande vs. Belgien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe A4 im Überblick