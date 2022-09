FC Bayern: Monaco will Alexander Nübel wohl halten

Die AS Monaco möchte Torhüter Alexander Nübel vom FC Bayern langfristig binden. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe. Demnach strebe der Klub aus dem Fürstentum an, auch nach Ablauf von Nübels Leihe im kommenden Sommer mit dem 25 Jahre alten Schlussmann zusammenzuarbeiten.

Nübel absolviert aktuell seine zweite Saison auf Leihbasis in Monaco. Für die nächste Spielzeit ist eigentlich seine Rückkehr nach München geplant. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Allerdings träfe Nübel an der Säbener Straße wieder auf Platzhirsch Manuel Neuer. Der Bayern-Kapitän ist seinerseits noch bis 2024 an den Rekordmeister gebunden.

Schwer vorstellbar, dass Nübel also eine Rückkehr anstrebt. Schließlich sagte er vor einigen Wochen: "Ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme."

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte derweil vor einigen Wochen nochmal, dass man bei den Roten auf Nübel setzen wolle. Er sagte der Sport Bild: "Der FC Bayern plant langfristig mit Alexander Nübel, weil wir an seine Qualität glauben und uns perspektivisch auf der Torwartposition aufstellen wollen."

Salihamidzic kann sich Verlängerung mit Nübel "gut vorstellen"

Nübel habe in Monaco "eine sehr starke Saison gespielt", so Salihamidzic weiter. Er brachte sogar eine vorzeitige Ausdehnung von dessen Arbeitspapier ins Gespräch: "Wir können uns sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern. Wir werden mit Alex und seinem Berater alle Schritte in engem Austausch abstimmen und immer die beste Lösung für den FC Bayern und Alex suchen und finden."

Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke nach München gewechselt. Dort blieb dem ehemaligen Junioren-Nationaltorwart allerdings nur die Rolle des Edelreservisten. Nach mageren vier Einsätzen in seinem ersten Jahr ging es dann nach Monaco, wo Nübel nach zähem Start zu einem Leistungsträger wurde.