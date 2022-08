Im UEFA Super Cup fordert Eintracht Frankfurt heute Real Madrid heraus. SPOX verrät, welcher Sender das Duell zwischen dem Europa-League-Sieger und dem Champions-League-Gewinner live im TV und Livestream überträgt.

Gelingt Eintracht Frankfurt im internationalen Geschäft nach dem Gewinn der Europa League im Mai der nächste große Coup? Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner steht im UEFA Super Cup keinem Geringeren als dem aktuellen Champions-League-Triumphator gegenüber: Real Madrid.

84 Tage nach dem Titelgewinn in Sevilla trifft die SGE am heutigen Mittwoch, den 10. August auf die Königlichen. In Frankfurt oder in Madrid? Weder im Deutsche Bank Park noch im Estadio Santiago Bernabeu. Die Begegnung wird auf neutralem Boden im Olympiastadion von Helsinki bestritten. Der Anstoß dort erfolgt um 21 Uhr.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wer Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid heute live im TV und Livestream zeigt.

© getty Real Madrid um Kapitän Benzema wird von Eintracht Frankfurt herausgefordert.

Wer zeigt / überträgt UEFA Super Cup Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream?

Gute Nachricht: Zum UEFA Super Cup gibt es in Deutschland die Möglichkeit, sowohl im TV als auch im Livestream einzuschalten.

Wer zeigt / überträgt UEFA Super Cup Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im TV?

Wer die Top-Partie der Eintracht heute gerne im linearen Fernsehen schauen möchte, für den ist RTL die Anlaufstelle. Der Kölner Sender hält ja derzeit auch die Rechte an der UEFA Europa League und der UEFA Conference League. Auch zum Duell zwischen den Frankfurtern und den Königlichen gibt es eine Ausstrahlung.

Die Übertragung im Free-TV beginnt um 20.15 Uhr, die Vorberichte dauern dementsprechend 45 Minuten. Möglich macht die RTL-Ausstrahlung übrigens eine Lizenzvereinbarung mit DAZN, dem Hauptrechteinhaber in Deutschland für den UEFA Super Cup.

Wer zeigt / überträgt UEFA Super Cup Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute im Livestream?

Damit wäre auch geklärt, wo sich das deutsch-spanische Kräftemessen heute im Livestream verfolgen lässt. Parallel geht auch der Streamingdienst, ebenfalls um 20.15 Uhr, auf Sendung.

DAZN ist bekanntermaßen kostenpflichtig. Für ein Monatsabo zahlt Ihr 29,99 Euro monatlich, während für ein Jahresabo monatlich 24,99 Euro fällig werden. Zu sehen bekommt man dafür unter anderem auch die überwiegende Mehrheit der Champions League, viel von der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 sowie Pokal-Wettbewerbe, auch die aus England.

Auch RTL bietet einen Livestream zu Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid an. Allerdings: Trotz der Free-TV-Übertragung ist der Stream nicht gratis abrufbar. Wer bei RTL via Livestream zuschauen will, benötigt ein Abonnement bei der Streamingplattform RTL+.

Wer zeigt / überträgt UEFA Super Cup Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt UEFA Super Cup Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: Real Madrid - Eintracht Frankfurt

Real Madrid - Eintracht Frankfurt Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Datum: 10. August 2022

10. August 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Olympiastadion Helsinki

Olympiastadion Helsinki TV: RTL

Livestream: RTL+ , DAZN

, Liveticker: SPOX

UEFA Super Cup: Sieger der letzten zehn Jahre

Real Madrid hat an vier der letzten zehn Super-Cup-Editionen teilgenommen - und nur 2018 gegen Atletico verloren. Mit einem Sieg würden die Königlichen mit Erzrivale FC Barcelona und Italien-Meister AC Mailand (je 5) als Rekordsieger gleichziehen.