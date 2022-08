Manchester United: Kommt Ex-BVB-Star Christian Pulisic vom FC Chelsea?

Manchester United denkt auf seiner Suche nach Verstärkungen für die Offensive über eine Verpflichtung des ehemaligen Bundesligaspielers Christian Pulisic (23) vom Premier-League-Rivalen FC Chelsea nach. Dies berichtet The Athletic.

Demnach gebe es bei den Verantwortlichen der Red Devils Gedankenspiele um eine Ausleihe des US-Nationalspielers.

Pulisic ist bei den Blues unter Thomas Tuchel keine Stammkraft und soll einem Abschied von der Stamford Bridge auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres offen gegenüber stehen.

Vor mehreren Wochen sagte er bei der US-Nationalmannschaft: "Natürlich will ich mehr Einsätze. Ich will so häufig spielen wie möglich und so fit sein, wie ich nur sein kann. Am Ende glaube ich, dass ich viele Spiele gemacht habe, aber es kann sicher noch besser werden." In den beiden ersten Ligaspielen dieser Saison kam der Rechtsaußen bei Thomas Tuchel jeweils als Joker zum Einsatz.

United ist derweil nicht der einzige Interessent. Gemäß des Berichts von The Athletic haben auch Newcastle United, Atletico Madrid und Juventus bei Pulisic angeklopft. Dieser soll jedoch im Falle eines Weggangs einen Transfer zu den Red Devils bevorzugen. Chelsea sei in jedem Fall gesprächsbereit.

Uniteds sportliche Leitung fahndet nach einem durchwachsenen Transferfenster und einem komplett missratenen Saisonstart dringend noch nach frischem Blut. Zahlreiche Spieler werden aktuell als Neuzugänge gehandelt - vor allem für die Offensive, wo die Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo ungewiss ist.

Der vielseitig einsetzbare Pulisic war 2019 von Borussia Dortmund für 64 Millionen Euro Ablöse an die Stamford Bridge gewechselt. In seinen drei Jahren in London gewann er unter anderem die Champions League und die Klub-WM. In der abgelaufenen Saison kam er auf 38 Einsätze, in denen ihm acht Tore und fünf Vorlagen gelangen.