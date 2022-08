"Planen ohne ihn!" Barça-Coach Xavi will Martin Braithwaite loswerden

Martin Braithwaite hat keine Zukunft beim FC Barcelona, dies stellte Trainer Xavi vor dem Spiel gegen Real Valladolid klar.

Der FC Barcelona will vor der Schließung des Transferfensters am 31. August noch einige Spieler loswerden, darunter auch Stürmer Martin Braithwaite. Dies machte Trainer Xavi auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Real Valladolid am Sonntag unmissverständlich klar.

"Er ist ein Barça-Spieler, er hat einen Vertrag", erklärte der Trainer. "Aber er weiß seit Mai, als ich ihm sagte, dass wir ohne ihn planen, dass er sich mit seinem Abschied befassen muss. Von da an hängt es vom Markt ab, von den Optionen, die er hat. Er kennt meine Haltung, das habe ich ganz klar gesagt."

Der Vertrag von Braithwaite bei den Katalanen läuft noch bis 2024, aber derzeit deutet alles auf eine vorzeitige Auflösung jenes Kontrakts hin, wobei der 31-jährige dänische Nationalspieler wohl zusätzlich eine dicke Abfindung kassieren könnte.

Galatasaray oder Premier League: Wohin wechselt Martin Braithwaite?

Wie die spanische Sport berichtet, haben sich Braithwaites Berater Ali Dursun und der Klub bereits auf eine Vertragsauflösung geeinigt, wobei der Spieler dafür eine Summe in Höhe von etwas mehr als drei Millionen Euro erhalten soll. Dies entspricht rund der Hälfte jenes Betrages, den Braithwaite bis 2024 hätte verdienen können.

Derweil könnte es Braitwaite in die Türkei zu Galatasaray ziehen, auch einige Premier-League-Klubs scheinen am Offensivmann interessiert, obwohl dieser sich bei Barça nie wirklich durchsetzen konnte. In 57 Pflichtspielen für die Katalanen steuerte er zehn Tore und fünf Vorlagen bei.