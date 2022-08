Der 1. FC Köln empfängt im Hinspiel der Playoffs zur Conference League den ungarischen Klub Fehervar FC. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

1. FC Köln vs. Fehervar: Playoffs zur Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist das erste von zwei Playoff-Spielen. Wer sich nach den beiden Spielen durchsetzt, hat einen Platz in der Gruppenphase der Conference League sicher. Das Rückspiel findet am 25. August in Ungarn statt.

Vor Beginn: Die Partie geht um 20.30 Uhr los, gespielt wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Playoff-Hinspiel der Conference League. Der 1. FC Köln empfängt den ungarischen Klub Fehervar FC.

1. FC Köln vs. Fehervar: Playoffs zur Conference League heute im TV und Livestream

RTL wurde damit beauftragt, das Playoff-Hinspiel heute sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu übertragen. Die Vorberichte gehen um 20.15 Uhr los.

1. FC Köln vs. Fehervar, Playoffs zur Conference League: Die letzten Spiele des 1. FC Köln