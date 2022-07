International: Boca Juniors feuern Trainer Battaglia - an der Tankstelle

Argentiniens Spitzenklub Boca Juniors hat für den Rauswurf seines Trainers einen kuriosen Ort gewählt.

Nach dem Aus in der Copa Libertadores am Mittwoch war Coach Sebastian Battaglia schon auf dem Heimweg, als ihn der Vorstand zu einem Zwischenstopp an einer Tankstelle im Norden von Buenos Aires einberief. An der Zapfsäule endete für den 41-Jährigen dann seine Amtszeit.

"Das ist jetzt Geschichte, und so ist es passiert", bestätigte Battaglia am Tag danach. Die Boca Juniors waren zuvor im Elfmeterschießen nach zwei torlosen Duellen im Achtelfinale gegen Brasiliens Traditionsklub SC Corinthians aus Sao Paulo ausgeschieden, der ehemalige Nationalspieler Battaglia war nur knapp ein Jahr im Amt.

Battaglia, der als Defensivspieler zwischen 1998 und 2013 mit 17 Titeln zum Rekordsieger bei den Boca Juniors wurde und dabei gleich viermal Südamerikas wichtigsten Vereins-Wettbewerb gewann, hatte seinen Herzensklub im August 2021 übernommen, diesen schon im Dezember zum argentinischen Pokal und im vergangenen Mai dann noch zum Ligapokal geführt.