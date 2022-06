PSG-Präsident Al-Khelaifi kritisiert LaLiga-Boss Javier Tebas: "Kenne die Person nicht"

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hat sich in der spanischen Marca zu den Anschuldigungen von La-Liga-Boss Javier Tebas geäußert.

"Wer ist Tebas? Ich kenne diese Person nicht. Es ist nicht unser Stil, uns in die Angelegenheiten anderer Vereine, anderer Ligen oder Verbände einzumischen", sagte Al-Khelaifi bezüglich der Ankündigungen Tebas', juristisch gegen die finanziellen Machenschaften von Paris und Manchester City vorgehen zu wollen.

Auf der PSG-Seite werde man nicht akzeptieren, dass "andere uns Lektionen erteilen. Es ist mir egal, was er sagt." Man könne seine Zeit nicht "mit allem verschwenden, was in den Medien erscheint."

Laut Tebas hätten die beiden Topklubs mehrfach gegen "die geltenden Vorschriften des Financial Fairplay verstoßen". Al-Khelaifi lässt das aber kalt. Der 48-Jährige wolle sich vielmehr auf die sportliche Zukunft der Franzosen konzentrieren. "Die Wahrheit ist, dass wir schon seit Jahren darüber reden. Wir haben ein Fußballprojekt, das wir aufbauen wollen und wir werden es in Angriff nehmen."