Paul Pogba, Doku auf Amazon Prime: Name, Veröffentlichung, Folgen

Auf Amazon Prime ist eine Dokumentation über Paul Pogba erschienen. Name, Veröffentlichung, Folgen: SPOX liefert die Informationen zu der Reportage über den französischen Mittelfeldspieler.

Nach Filmen mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester City, Tottenham Hotspur oder Sergio Ramos hat Amazon Prime Video im Fußballbereich für all seine interessierten Kunden jetzt auch eine Dokumentation von Paul Pogba im Angebot.

Paul Pogba, Doku auf Amazon Prime: Name, Veröffentlichung

Veröffentlicht wurde "The Pogmentary" - oder auf Deutsch: "Die Pogmentation: Immer bereit" - am 17. Juni. Die Kameras haben den 29 Jahre alten Mittelfeld-Star von Manchester United dabei in etwa von Frühjahr 2021 bis zum Frühjahr 2022 begleitet.

Der Zuschauer erhält dabei auch private Einblicke - und natürlich sportliche. Dabei dreht es sich um seine Situation angesichts des zum 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrags bei den Red Devils, die ihn bereits im Sommer 2021 stark beschäftigte. Zudem wird die bisherige Karriere des Profis rekapituliert.

© getty Über Paul Pogba ist eine Amazon-Doku erschienen.

"Paul Pogba ist Sportstar, Weltfußballer, Kultspieler von Manchester United mit einer einzigartigen Persönlichkeit, sowohl auf als auch abseits des Platzes. Er steht an einem Wendepunkt im Leben. Er träumt davon, für sein Land einen Titel zu gewinnen, aber er muss sich entscheiden, ob er bei Manchester bleiben will. Eine Entscheidung, die seine Karriere und sein Familienleben beeinflussen wird", bewirbt Amazon die Reportage über den Weltmeister von 2018.

Zu Wort kommen darin auch Pogba nahestehende Personen wie seine Familie, sein erst vor wenigen Wochen verstorbener Berater Mino Raiola oder seine Anwältin Rafaela Pimienta, die ebenfalls zum Beraterteam gehört.

Paul Pogba, Doku auf Amazon Prime: Folgen

Aufgeteilt ist die Dokumentation in fünf Folgen, die auch in Deutschland allesamt bereits anzuschauen sind. Gesprochen wird darin hauptsächlich in Französisch, nicht selten auch in Englisch. Wer mag, kann sich einen deutschen Untertitel aktivieren, den Amazon ebenso parat hat wie einen englischen, einen französischen, einen spanischen und einen italienischen.

Paul Pogba: Doku auf Amazon Prime ansehen

Wer sich die Dokumentation über Pogba, der offenbar vor einer Rückkehr von ManUnited zu Juventus Turin steht, anschauen möchte, benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime Video. Kostenlos kann man das Stück nicht erleben.

Für Amazon Prime Video werden pro Monat 7,99 Euro fällig, respektive 69 Euro im Jahresabo. Wer jedoch schon Prime-Mitglied ist, muss nichts weiter tun - es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Es besteht übrigens auch die Möglichkeit, Prime Video erst einmal 30 Tage lang gratis zu testen.

Paul Pogba im Steckbrief