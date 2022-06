Nations League, Übertragung am Donnerstag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

Der erste Spieltag der Nations League wird heute fortgesetzt. Ansetzungen, welche Matches anstehen und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Jetzt DAZN abonnieren, um die Spiele der Nations League live zu verfolgen!

Polen und Wales haben gestern die neue, dritte Auflage der Nations League eröffnet. Am heutigen Donnerstag, den 2. Juni, geht es weiter mit zehn weiteren Spielen des ersten Spieltags. Die Partie zwischen Albanien und Russland wurde wegen des Ausschlusses der russischen Nationalmannschaft abgesagt. Grund dafür ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Nations League, Übertragung am Donnerstag - Matches, Ansetzungen

Die anderen geplanten zehn Partien finden jedoch wie geplant statt. Die ersten vier Begegnungen gehen um 18 Uhr los, der Rest wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Heute im Einsatz sind vor allem Mannschaften aus der Liga B und C, darunter Schweden, Norwegen und Nordmazedonien.

Zwei Spiele aus der Gruppe A2 stehen ebenfalls auf dem Plan: Tschechien empfängt um 20.45 Uhr die Schweiz. Spanien bekommt es zur selben Uhrzeit mit seinem Nachbarn aus Portugal zu tun.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Zypern Kosovo C 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Georgien Gibraltar C 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Bulgarien Nordmazedonien C 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Estland San Marino D 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Tschechien Schweiz A 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Spanien Portugal A 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 abgesagt Albanien Russland B 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Israel Island B 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Slowenien Schweden B 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Serbien Norwegen B 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Nordirland Griechenland C 2

© getty City-Neuzugang Erling Haaland ist heute mit der norwegischen Nationalmannschaft im Einsatz.

Nations League, Übertragung am Donnerstag live im TV und Livestream

Alle Nations-League-Partien werden heute live und in voller Länge von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat sich auch für die dritte Nations-League-Saison die Übertragungsrechte gesichert, lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind nicht Teil dieses Repertoires. Da das DFB-Team heute nicht spielt, seht Ihr den Spieltag komplett bei DAZN.

Neben Länderspielen überträgt das "Netflix des Sports" auch haufenweise Vereinsfußball. In der nächsten Saison seht Ihr deshalb unter anderem auch weiterhin Spiele der Champions League und Bundesliga. Jedoch auch andere Sportarten wie Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, Kampfsport und noch viele mehr.

Um DAZN nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Für dieses fallen Kosten in Höhe von 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr an.

Nations League, Übertragung am Donnerstag live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Nations League, Übertragung am Donnerstag im Liveticker

Alle zehn Partien könnt Ihr außerdem auch im Liveticker verfolgen, darum kümmert sich SPOX. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was am heutigen Spieltag in der Nations League passiert.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3

Die deutsche Nationalmannschaft ist dann erst am Samstag zum ersten Mal in der Nations League im Einsatz. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick trifft auf Europameister Italien.