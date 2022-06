Die Finalissima, ein Wettbewerb, in dem der Europameister auf den Copa-America-Sieger trifft, feiert heute mit dem Spiel zwischen Italien und Argentinien ihr Comeback. SPOX verrät Euch, wer das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit die Finalissima 2022 zwischen Italien und Argentinien live verfolgen!

Mit der Finalissima kehrt am heutigen Mittwoch, den 1. Juni, ein interkontinentaler Fußball-Wettbewerb, der lange bereits ausgestorben war, wieder zurück. In diesem treffen der amtierende Europameister und der amtierende Copa-America-Sieger aus Südamerika aufeinander. Konkret: Die italienische Nationalmannschaft trifft auf die argentinische, die von PSG-Star Lionel Messi angeführt wird. Das Spektakel wird um 20.45 Uhr im Londoner Wembley Stadium ausgetragen. Das Schiedsrichterteam kommt aus Chile und wird von Piero Maza Gomez angeführt.

Auf dem Spiel steht heute der CONMEBOL-UEFA Cup of Champions. Früher hieß der Pokal noch Artemio-Franchi-Pokal, benannt nach dem ehemaligen UEFA-Präsidenten Artemio Franchi.

Obwohl die Geschichte der Finalissima einen zeitlich weit entfernten Ursprung hat, wurde der Wettbewerb erst zweimal veranstaltet: das erste Mal 1985, danach im Jahr 1993 ein zweites Mal. Sieger des Pokals dürfen sich einmal Frankreich und einmal Argentinien nennen.

Nachdem an der Finalissima stets nur zwei Mannschaften teilnehmen, wird auch nur ein Spiel absolviert, das praktisch direkt auch das Finale ist. Ein Rückspiel gibt es nicht, falls nach 90 Minuten noch kein Sieger feststeht, gibt es Elfmeterschießen.

Finalissima: Die bisherigen Austragungen

Jahr Vertreter Europa Vertreter Südamerika Ergebnis 1993 Dänemark Argentinien 4:5 i.E. 1985 Frankreich Uruguay 2:0

© getty Michel Platini und Frankreich konnten 1985 den ersten Artemio-Franchi-Pokal gewinnen.

Wer zeigt / überträgt Finalissima Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream?

Wer die Squadra Azzurra und die Albiceleste heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat Glück. DAZN überträgt die Partie nämlich im Livestream. Eine lange Vorberichterstattung wird es nicht geben. Um 20.45 Uhr, also unmittelbar vor Anpfiff, meldet sich das Kommentatoren-Duo Mario Rieker und Christian Bernhard (Experte), das Euch dann durch die gesamte Partie begleitet.

Neben der Finalissima werden in den nächsten Tagen haufenweise andere Länderspiele bei DAZN angeboten. Grund dafür ist die Nations League, die heute in ihre dritte Spielzeit startet. Wenn dann wieder die Vereine ihre Saison starten, wird auch hierfür DAZN oftmals der richtige Ansprechpartner sein. Für die kommende Saison besitzt das "Netflix des Sports" nämlich die Übertragungsrechte an Spielen der Champions League oder Bundesliga.

Fußball ist jedoch nur ein Bruchteil des gesamten DAZN-Angebots, zu dem auch Sportarten wie Tennis, Darts, MMA, Basketball (NBA), American Football (NFL) oder Radsport dazugehören.

Wer Events zu diesen Sportarten live sehen möchte, braucht ein DAZN-Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Wer zeigt / überträgt Finalissima Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

In Österreich ist das Spiel bei Puls24 zu sehen. Der private Sender zeigt die Partie ab 20.15 Uhr im TV und im Livestream. Was die Übertragung in der Schweiz betrifft, ist die SRG SSR zuständig.

Wer zeigt / überträgt Finalissima Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Italien : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Bernadeschi, Scamacca, Insigne

: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Bernadeschi, Scamacca, Insigne Argentinien: E. Martínez - Foyth, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Rodríguez, Lo Celso - Messi, L. Martínez, Di María

© getty Lionel Messi will den nächsten Titel mit Argentinien.

Wer zeigt / überträgt Finalissima Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Italien vs. Argentinien

Italien vs. Argentinien Wettbewerb: Finalissima - The Cup of the Champions

Finalissima - The Cup of the Champions Datum: 1. Juni 2022

1. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Übertragung (DE): DAZN

Übertragung (AT): Puls24

Puls24 Übertragung (CH): SRG SSR

Liveticker: SPOX

Die letzten zehn Europameister und Copa-America-Sieger im Überblick