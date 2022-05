Nations League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Am Mittwoch startet die Nations League in die nächste Saison. SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung der Auftaktpartien, also des gesamten ersten Spieltags, im TV und Livestream.

Bald ist es wieder soweit! Am Mittwoch, den 1. Juni, wird endlich wieder im Rahmen der Nations League Fußball gespielt. Die dritte Auflage des Länderspielturniers wird um 18 Uhr mit dem Duell des ersten Spieltags zwischen Polen und Wales eröffnet. Dies bleibt zugleich auch das einzige Spiel, das am Mittwoch stattfindet.

Am Tag darauf, am Donnerstag (2. Juni), geht es dann erst richtig zur Sache, wenn die erste Spielrunde mit zehn weiteren Partien fortgesetzt wird. Eigentlich waren elf Partien geplant gewesen. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wurde Russland jedoch aus dem Turnier genommen, so dass das Spiel gegen Albanien nicht stattfindet.

Hansi Flick bestreitet gegen Italien sein erstes Nations-League-Spiel als DFB-Trainer.

Am Freitag stehen dann sieben weitere Aufeinandertreffen an, am Samstag sind es nochmal sieben. Eines dieser sieben Duelle am Samstag ist auch das zwischen Italien und Deutschland in der Gruppe drei der Liga A. Der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen den Europameister steigt um 20.45 Uhr im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna.

Nations League: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Mittwoch, 1. Juni 2022 18.00 Uhr Polen Wales A 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Zypern Kosovo C 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Georgien Gibraltar C 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Bulgarien Nordmazedonien C 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 18.00 Uhr Estland San Marino D 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Tschechien Schweiz A 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Spanien Portugal A 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 abgesagt Albanien Russland B 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Israel Island B 2 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Slowenien Schweden B 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Serbien Norwegen B 4 Donnerstag, 2. Juni 2022 20.45 Uhr Nordirland Griechenland C 2 Freitag, 3. Juni 2022 16.00 Uhr Kasachstan Aserbaidschan C 3 Freitag, 3. Juni 2022 18.00 Uhr Lettland Andorra D 1 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Kroatien Österreich A 1 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Frankreich Dänemark A 1 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Belgien Niederlande A 4 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Belarus Slowakei C 3 Freitag, 3. Juni 2022 20.45 Uhr Liechtenstein Republik Moldau D 1 Samstag, 4. Juni 2022 15.00 Uhr Armenien Irland B 1 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Ungarn England A 3 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Finnland Bosnien und Herzegowina B 3 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Litauen Luxemburg C 1 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Italien Deutschland A 3 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Montenegro Rumänien B 3 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Türkei Färöer Inseln C 1

Nations League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

In Sachen Übertragung hat sich im Vergleich zur abgelaufenen Nations-League-Saison nicht wirklich was verändert. DAZN besitzt weiterhin die Übertragungsrechte am Großteil der Spiele. Lediglich die Partien des DFB-Teams werden nicht beim Streamingdienst gezeigt. Um diese kümmert sich dann jeweils ein deutscher Free-TV-Sender, für das Auftaktduell gegen Italien ist RTL im Einsatz.

Der Privatsender bietet das Spektakel dabei nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream von RTL+ an. Die restlichen Spiele des ersten Spieltags sind dann, wie vorhin schon erwähnt, bei DAZN zu sehen.

DAZN besitzt zudem auch die Rechte an den Spielen der EM- und WM-Qualifikation bis 2026. Der Großteil der Champions League sowie Spiele der Bundesliga sind in der nächsten Saison ebenfalls Teil des DAZN-Angebots. Aber auch andere Sportarten, darunter Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, die NFL und aktuell auch Spiele der NBA-Playoffs.

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3