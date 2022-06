Finalissima, Übertragung: Italien vs. Argentinien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit der Finalissima wird heute ein interkontinentaler Fußball-Wettbewerb wiederbelebt. In diesem einzigen Turnierspiel begegnen sich Europameister Italien und Copa-America-Sieger Argentinien. Wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren und damit die Finalissima zwischen Italien und Argentinien live verfolgen!

Der Artemio-Franchi-Pokal kehrt 2022 unter einem anderen Namen wieder zurück - CONMEBOL-UEFA Cup of Champions. Um diese Trophäe geht es, wenn sich die Nationalmannschaften Italiens und Argentiniens am heutigen Mittwoch, den 1. Juni, im Rahmen der Finalissima gegenüberstehen. In diesem Wettbewerb, der zuvor erst zweimal ausgetragen wurde, treffen der Europameister (Italien) und der Sieger der Copa America (Argentinien) aufeinander. Es duelliert sich also ein Vertreter des europäischen Verbandes UEFA mit einem Vertreter des südamerikanischen Verbands CONMEBOL.

Finalissima, Übertragung: Italien vs. Argentinien - Uhrzeit, Ort, Spielstätte

Das Spektakel wird im Londoner Wembley Stadium, also in dem Stadion, in dem sich Italien im Sommer 2021 zum Europameister kürte, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Passlack auf Platz acht! Das waren die größten Talente 2017 © getty 1/51 GOAL kürt alljährlich die 50 größten Talente der Welt. Der Sieger wird mit dem NXGN-Preis ausgezeichnet. 2017 landete Felix Passlack auf Platz acht, am 29. Mai feiert der Dortmunder seinen 24. Geburtstag. Was wurde aus den anderen Spielern der Liste? © getty 2/51 50. Diego Lainez | Verein 2017: Club America | heutiger Verein: Real Betis © getty 3/51 49. Takefusa Kubo | Verein 2017: FC Tokyo | heutiger Verein: RCD Mallorca (ausgeliehen von Real Madrid) © getty 4/51 48. Dujon Sterling | Verein 2017: Chelsea | heutiger Verein: Blackpool (ausgeliehen von Chelsea U23) © getty 5/51 47. Niklas Dorsch | Verein 2017: FC Bayern München | heutiger Verein: FC Augsburg © imago images 6/51 46. Kelechi Nwakali | Verein 2017: Arsenal | heutiger Verein: Huesca © getty 7/51 45. Pietro Pellegri | Verein 2017: Genua | heutiger Verein: Torino (ausgeliehen von Monaco) © getty 8/51 44. Dusan Vlahovic | Verein 2017: Partizan Belgrad | heutiger Verein: Juventus © getty 9/51 43. Marcus Edwards | Verein 2017: Tottenham | heutiger Verein: Sporting CP © getty 10/51 42. Ze Gomes | Verein 2017: Benfica | heutiger Verein: Seregno © getty 11/51 41. Andrea Pinamonti | Verein 2017: Inter Mailand | heutiger Verein: Empoli (ausgeliehen von Inter Mailand) © getty 12/51 40. Achraf Hakimi | Verein 2017: Real Madrid | heutiger Verein: PSG © getty 13/51 39. Brahim Diaz | Verein 2017: Manchester City | heutiger Verein: AC Milan (ausgeliehen von Real Madrid) © getty 14/51 38. Leandrinho | Verein 2017: Napoli | heutiger Verein: RB Bragantino © getty 15/51 37. Angel Gomes | Verein 2017: Manchester United | heutiger Verein: Lille © getty 16/51 36. Joaquin Ardaiz | Verein 2017: Danubio | heutiger Verein: FC Schaffhausen © getty 17/51 35. Rui Pedro | Verein 2017: FC Porto | heutiger Verein: Penafiel © getty 18/51 34. Ianis Hagi | Verein 2017: AC Florenz | heutiger Verein: Glasgow Rangers © getty 19/51 33. Lincoln | Verein 2017: Gremio | heutiger Verein: Santa Clara © getty 20/51 32. Ismaila Sarr | Verein 2017: FC Metz | heutiger Verein: Watford © getty 21/51 31. Carles Alena | Verein 2017: FC Barcelona | heutiger Verein: Getafe © getty 22/51 30. Tomas Conechny | Verein 2017: San Lorenzo | heutiger Verein: Almagro © getty 23/51 29. Matthijs de Ligt | Verein 2017: Ajax Amsterdam | heutiger Verein: Juventus Turin © getty 24/51 28. Nicolas Schiappacasse | Verein 2017: Atletico Madrid | heutiger Verein: Sassuolo © getty 25/51 27. Lorenzo Callegari | Verein 2017: Paris Saint-Germain | heutiger Verein: Chambly © getty 26/51 26. Yann Karamoh | Verein 2017: Caen | heutiger Verein: Karagümrük (ausgeliehen von Parma) © getty 27/51 25. Jonathan Ikone | Verein 2017: Paris Saint-Germain | heutiger Verein: Fiorentina © getty 28/51 24. Ezequiel Barco | Verein 2017: Independiente | heutiger Verein: River Plate (ausgeliehen von Atlanta United) © getty 29/51 23. Trent Alexander-Arnold | Verein 2017: FC Liverpool | heutiger Verein: FC Liverpool © getty 30/51 22. Moussa Diaby | Verein 2017: Paris Saint-Germain | heutiger Verein: Bayer Leverkusen © getty 31/51 21. Justin Kluivert | Verein 2017: Ajax Amsterdam | heutiger Verein: OGC Nizza (ausgeliehen von der AS Rom) © getty 32/51 20. Ben Woodburn | Verein 2017: FC Liverpool | heutiger Verein: Heart of Midlothian (ausgeliehen vom FC Liverpool) © getty 33/51 19. Moise Kean | Verein 2017: Juventus Turin | heutiger Verein: Juventus (ausgeliehen vom FC Everton) © imago images 34/51 18. Vincent Thill | Verein 2017: FC Metz | heutiger Verein: Vorskla Poltava © getty 35/51 17. Reece Oxford | Verein 2017: West Ham | heutiger Verein: FC Augsburg © getty 36/51 16. Sergio Diaz | Verein 2017: Real Madrid | heutiger Verein: Cerro Porteno © getty 37/51 15. Ryan Sessegnon | Verein 2017: Fulham | heutiger Verein: Tottenham Hotspur © getty 38/51 14. Kai Havertz | Verein 2017: Bayer Leverkusen | heutiger Verein: Chelsea © getty 39/51 13. Tom Davies | Verein 2017: FC Everton | heutiger Verein: FC Everton © imago images 40/51 12. Josip Brekalo | Verein 2017: VfL Wolfsburg | heutiger Verein: Torino (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg) © getty 41/51 11. Dayot Upamecano | Verein 2017: RB Leipzig | heutiger Verein: Bayern München © getty 42/51 10. Timothy Fosu-Mensah | Verein 2017: Manchester United | heutiger Verein: Leverkusen © getty 43/51 9. Martin Ödegaard | Verein 2017: Real Madrid | heutiger Verein: Arsenal © getty 44/51 8. Felix Passlack | Verein 2017: Borussia Dortmund | heutiger Verein: Borussia Dortmund © Instagram 45/51 7. Malang Sarr | Verein 2017: Nizza | heutiger Verein: Chelsea © getty 46/51 6. Manuel Locatelli | Verein 2017: AC Milan | heutiger Verein: Juventus (ausgeliehen von Sassuolo) © getty 47/51 5. Alexander Isak | Verein 2017: Borussia Dortmund | heutiger Verein: Real Sociedad © getty 48/51 4. Alban Lafont | Verein 2017: Toulouse | heutiger Verein: FC Nantes © getty 49/51 3. Christian Pulisic | Verein 2017: Borussia Dortmund | heutiger Verein: FC Chelsea © getty 50/51 2. Kylian Mbappe | Verein 2017: AS Monaco | heutiger Verein: Paris Saint-Germain © getty 51/51 1. Gianluigi Donnarumma | Verein 2017: AC Milan | heutiger Verein: Paris Saint-Germain

Sollte nach 90 Minuten noch kein Sieger feststehen, wird sofort ein Elfmeterschießen zur Entscheidung herangenommen. Eine Verlängerung wird es auf jeden Fall nicht geben. Der Sieger des Wettbewerbs wird also in einem Spiel entschieden.

Finalissima, Übertragung: Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream

Was Länderspielbewerbe wie die Nations League oder Qualifikationsspiele für die EM oder WM betrifft, ist in Deutschland der Streamingdienst DAZN für den Großteil davon der Rechteinhaber. So ist es auch heute, wenn sich die Italiener und Argentinier in der Finalissima 2022 gegenüberstehen. Bei DAZN geht diesbezüglich die Übertragung wenige Augenblicke vor Anpfiff los. Das Kommentatoren-Duo hierfür besteht aus Mario Rieker und Christian Bernhard, der als Experte fungiert.

DAZN überträgt jedoch nicht nur Länderspiele, im Fußballbereich besitzt das "Netflix des Sports" in der kommenden Saison unter anderem auch Übertragungsrechte an Spielen der Bundesliga oder Champions League. Aktuell liegt der Übertragungsschwerpunkt auf Basketball. Von den bevorstehenden NBA Finals zwischen den Boston Celtics und den Golden State Warriors wird nämlich jedes einzelne Spiel live und in voller Länge gezeigt.

Weitere Sportarten, die mit einem DAZN-Abonnement verfolgt werden können, sind: Tennis, Handball, NFL, UFC, Boxen, Wrestling, Motorsport, Radsport, Wintersport und Rugby.

Die Kosten für das Abo liegen bei 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Finalissima, Übertragung: Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Auch in den Nachbarländern Österreich und Schweiz wird Italien vs. Argentinien heute live übertragen. In Österreich kümmert sich der TV-Sender Puls24 darum. Beim Privatsender geht die Vorberichterstattung eine halbe Stunde vor Anpfiff los, parallel zur TV-Übertragung ist das Spiel auch im Livestream zu sehen. In der Schweiz ist das Duell auf SRG SSR zu sehen.

© getty Michel Platini und Frankreich konnten 1985 den ersten Artemio-Franchi-Pokal gewinnen.

Finalissima, Übertragung: Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Bernadeschi, Scamacca, Insigne

: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Bernadeschi, Scamacca, Insigne Argentinien: E. Martínez - Foyth, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Rodríguez, Lo Celso - Messi, L. Martínez, Di María

Finalissima, Übertragung: Italien vs. Argentinien heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Italien vs. Argentinien

Italien vs. Argentinien Wettbewerb: Finalissima - The Cup of the Champions

Finalissima - The Cup of the Champions Datum: 1. Juni 2022

1. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Übertragung (DE): DAZN

Übertragung (AT): Puls24

Puls24 Übertragung (CH): SRG SSR

Liveticker: SPOX

Finalissima, Übertragung: Italien vs. Argentinien heute im Liveticker

Die Finalissima könnt Ihr zudem auch auf eine andere Art und Weise mitverfolgen - nämlich via Liveticker. Diesen findet Ihr bei SPOX vor. Damit bleibt Ihr während der Partie stets auf dem Laufenden, was die Action auf dem Rasen betrifft.

Finalissima: Die bisherigen Austragungen