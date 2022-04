SPOX-Voting: Wer sollte Stand jetzt Weltfußballer werden?

Welch grandiose Leistung hat Karim Benzema beim FC Chelsea auf den Platz gezaubert! Mit seinem Dreierpack hat der Franzose die Marke von 80 Treffern in der Champions League geknackt und ist derzeit nicht zu stoppen. Ist er für Euch aktuell sogar ein würdiger Weltfußballer?

"BIG BEN! Benzemas Real Madrid zermalmt den Champion" (Marca), "Gala von Madrid an der Stamford Bridge mit einem Hattrick des Franzosen, der auch in Europa der König ist" (AS) oder "Hut ab, Benzema!" (L'Equipe) - die Presse überschlug sich nach einer weiteren Fabelleistung von Sturmroutinier Benzema an der Stamford Bridge.

In 36 Saisonspielen steht Benzema bei 37 Treffern (und 13 Vorlagen), nach dem Dreierpack im Achtelfinalrückspiel gegen Paris traf er erneut dreifach. Da konnte zuletzt noch nicht einmal Robert Lewandowski mithalten, der gegen Freiburg angeschlagen ohne Tor blieb und auch die 0:1-Niederlage in Villarreal nicht abzuwenden vermochte.

Wir wollen von Euch wissen: Wer ist nach jetzigem Stand Euer Weltfußballer? Benzema, Lewandowski oder ein Angreifer aus Ägypten?

Für App-User geht es hier entlang!