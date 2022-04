Heute werden die Hinspiele in der Europa Conference League ausgetragen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die zwei Spiele am heutigen Abend live im TV und Livestream verfolgen könnt.

So wie alle anderen internationalen Wettbewerbe, neigt sich auch die Europa Conference League so langsam aber sicher dem Ende zu. Noch vier Mannschaften können sich im Moment Chancen darauf ausmalen, das Turnier zum ersten Mal in der Geschichte zu gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die zwei Hinspiele des Conference League-Halbfinals heute live verfolgen könnt.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale heute live im TV und Livestream - Die Spiele des Tages

Heimteam Auswärtsteam Beginn Leicester AS Rom 21.00 Uhr Feyenoord Marseille 21.00 Uhr

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für beide Partien hat sich der Privatsender RTL gesichert. Dennoch werden die Begegnungen nicht im linearen Fernsehen zu sehen sein, sondern ausschließlich über den hauseigenen Streamingdienst. Alle Informationen, die Ihr braucht, haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

© getty Nach dem Gewinn der Champions League und Europa League will Jose Mourinho mit der Roma nun die Conference League gewinnen.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale heute live im TV

Neben den beiden heutigen Partien der Europa Conference League, besitzt RTL auch die Übertragungsrechte der parallel stattfindenden Europa League-Halbfinals. In Abwägung aller Spiele hat sich das Unternehmen schließlich dafür entschieden, lediglich das Duell zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt im linearen Fernsehen auszustrahlen.

Die beiden Conference League-Begegnungen werden damit nicht im TV zur Verfügung stehen.

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale heute im Livestream

Bessere Nachrichten gibt es für all diejenigen, die sich die Partien im Livestream zu Gemüte führen wollen. Denn dies wird über die RTL-eigene Plattform RTL+ möglich sein. Derzeit ist es übrigens gar nicht von Nöten, das Abonnement kostenpflichtig zu buchen. Tatsächlich bietet Euch das Unternehmen im Moment die Möglichkeit, das gesamte Angebot für insgesamt 30 Tage am Stück zu testen - und das völlig gratis. Über diesen Link, gibt's alle weiteren Informationen.

Wenn Ihr bereits in Besitz eines RTL+-Abos seid, dann könnt Ihr Euch über die folgenden Links direkt zum Stream Eurer Wahl führen lassen.

Hier geht's zum Stream der Partie Leicester vs. AS Rom

Hier geht's zum Stream der Partie Feyenoord vs. Marseille

Hier geht's zum Konferenzstream der Europa League- und Conference League-Spiele

Conference League, Übertragung: So seht Ihr die Hinspiele im Halbfinale heute live im TV und Livestream - Die Viertelfinal-Ergebnisse im Überblick