Gonzalo Higuain rechnet mit Fußball-Geschäft ab: "Du bist als Spieler wie eine Einwegflasche"

Der argentinische Stürmer Gonzalo Higuain hat mit dem Fußball-Geschäft abgerechnet.

"Du bist als Spieler wie eine Einwegflasche. Wenn sie leer ist, treten sie drauf und schmeißen sie weg", sagte er dem US-amerikanischen Fernsehsender Univision. "Du bist interessant, solange du spielst. Danach kräht kein Hahn mehr nach dir. Das ist mir schon seit Jahren klar."

Der 34-jährige Higuain, einst bei Real Madrid, Juventus Turin, SSC Neapel und dem FC Chelsea aktiv, spielt aktuell in der MLS bei Inter Miami. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Nach seinem Karriereende will er nichts mehr mit dem Fußball zu tun haben.

"Meine Zukunft ist ganz klar weit weg vom Fußball. Sehr weit weg. Ich werde den Fußball genießen, wenn ich spiele, aber danach will ich ganz weit weg davon", sagte Higuain. "Das macht dich kaputt. Es ist kein Schmerz oder Unbehagen, ich fühle nur, dass es nicht die Welt ist, in der ich leben möchte."

Zu Beginn seiner Karriere habe er noch gedacht "'Oh wie schön das alles ist.' Aber wenn du so langsam die Hintergründe kennenlernst, die Boshaftigkeit, der Neid, die Eifersucht, das zur Schau stellen und die ganze Zeit verurteilt zu werden. Warum sollte ich mich wieder in diese Blase begeben? Nein."