1. FC Köln: Salih Özcan will für türkische Nationalmannschaft spielen

Der Kölner Abwehrspieler Salih Özcan hat sich nach Informationen von SPOX und GOAL für die türkische Nationalmannschaft entschieden. Er wird schon am kommenden Dienstag im Testspiel gegen Italien im Kader stehen.

Auch der DFB hatte um den 24 Jahre alten Sechser geworben, der beim Effzeh in dieser Saison regelmäßig sehr starke Leistungen zeigt und beim 1:1 gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende sogar Jude Bellingham in den Schatten gestellt hatte. "Er ist absolut im Blickfeld", hatte Nationaltrainer Hansi Flick erklärt.

Özcan selbst, der in Köln geboren wurde und seit der U15 alle deutschen Nachwuchsmannschaften durchlaufen hatte, wollte sich ursprünglich erst zum Saisonende entscheiden: "Wir haben wirklich darüber geredet - aber ich habe das so abgesprochen, dass ich die Saison gut zu Ende spielen und meine Leistung im Verein abrufen will. Dann sieht man, was in der Zukunft ist", erzählte er über einen Austausch mit Flick.

Jetzt ist die Entscheidung doch schon früher gefallen. Durch Niederlagen gegen Portugal (1:3) und Nordmazedonien (0:1) hatten die Türkei und Italien am Freitag jeweils ihre letzte Chance auf ein WM-Ticket für Katar verspielt.

Özcan spielt seit Sommer 2020 für den 1. FC Köln. In der laufenden Saison kommt er auf 28 Pflichtspiele (2 Tore, eine Vorlage).