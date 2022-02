Das Champions-League-Finale 2022 findet nicht wie geplant in St. Petersburg statt. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Eigentlich war geplant gewesen, dass das Champions-League-Finale 2022 in der russischen Millionenstadt St. Petersburg stattfindet. Daraus wird jedoch nichts. Die UEFA hat am Freitag nämlich entschieden, dass das Stade de France in St. Denis, nördlich von Paris, am 28. Mai als Austragungsstätte für den prestigereichsten Wettkampf auf Vereinsebene dienen soll. Somit findet zum ersten Mal seit 2006 das Finale der Königsklasse wieder in Frankreich statt.

Warum die UEFA diese Entscheidung traf und den Austragungsort für das Finale änderte, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

Champions League: Darum findet das Finale 2022 nicht in St. Petersburg statt

Grund für die Verlegung des Champions-League-Finals ist der andauernde militärische Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich der europäische Verband in einer Sondersitzung des Exekutivkomitees darauf geeinigt, St. Petersburg bzw. Russland das Endspiel zu entziehen.

© getty Die Gazprom Arena bleibt am 28. Mai während des Champions-League-Finals leer.

In derselben Sitzung wurde zudem entschieden, dass ukrainische und russische Mannschaften ihre Europa-Pokal-Spiele auf neutralem Boden bestreiten. Gleiches gilt für die jeweiligen Nationalmannschaften, wenn im Sommer die Nations League losgeht. Für die im März bevorstehenden Playoff-Spiele für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar hingegen ist die FIFA zuständig.

Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass das Finale vom ursprünglich geplanten Standort verlegt werden musste: 2020 von Istanbul nach Lissabon, 2021 von St. Petersburg nach Porto (beide wegen der Coronavirus-Pandemie) und nun von St. Petersburg nach St. Denis, Frankreich.

Nicht nur der Fußball ist vom Ukraine-Konflikt betroffen. Auch in anderen Sportarten wurde zahlreiche Sportevents verlegt. Der Formel-1-Grand-Prix in Sotschi etwa wurde abgesagt, zudem hat die FIS alle Ski-alpin-Rennen in Russland aus dem Kalender genommen.

