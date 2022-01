Gosens: Kehrtwende? DFB-Star wohl kurz vor Wechsel zu Inter Mailand

Die Zukunft von Nationalspieler Robin Gosens liegt offenbar weiterhin in Italien. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht der 27-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand.

Die Gespräche zwischen Inter und Gosens' aktuellem Klub Atalanta Bergamo stünden kurz vor dem Abschluss, der Transfer soll noch im Winter über die Bühne gehen. Berichten aus Italien zufolge sei Atalanta aber von einem Winter-Transfer abgeneigt.

Zuletzt wurde Gosens mit einem Wechsel zu Newcastle United in Verbindung gebracht, vor kurzem berichtete Sky Italia über eine Zusage des Außenbahnspielers in Richtung der Magpies. Demnach hatte er sich mit dem neureichen Premier-League-Klub bereits auf einen Dreijahresvertrag geeinigt, Verdreifachung seines aktuellen Gehalts inklusive.

Nun hat sich Gosens offenbar doch anders und für einen weiteren Aufenthalt in Italien entschieden. Bereits seit 2017 spielt er für Bergamo, nachdem er zuvor fünf Jahre in den Niederlanden verbracht hatte.

Sportlich bietet Inter eine deutlich lukrativere Perspektive. Die Nerazzurri führen die Tabelle in der Serie A momentan an und sind auf Kurs Richtung erneutem Meistertitel. Zudem ist das Team von Trainer Simone Inzaghi noch in der Champions League vertreten, im Achtelfinale wartet der FC Liverpool.

© getty Robin Gosens spielt auch künftig wohl in blau-schwarzen Trikots.

Gosens erwartet harter Konkurrenzkampf

Allerdings erwartet Gosens in Mailand ein harter Kampf um einen Stammplatz. Zwar suchte der Klub händeringend nach einer Verstärkung für die linke Seite im 3-5-2-System, allerdings vor allem als Entlastung für Ivan Perisic. Der Kroate ist unter Inzaghi gesetzt, Gosens müsste sich zunächst wohl mit der Rolle als Herausforderer begnügen.

Im Sommer könnte sich das Blatt aber wenden. Das Arbeitspapier von Perisic läuft nämlich zum Saisonende hin aus. Eine Vertragsverlängerung bahnt sich bislang noch nicht an.

Ohnehin fehlt Gosens aktuell die Spielpraxis. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fällt er bereits seit Ende September aus.