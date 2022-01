Beim Afrika Cup 2022 duellieren sich im Achtelfinale unter anderem die Elfenbeinküste und Ägypten. Wie sieht es mit der Übertragung zu dem Duell aus? SPOX klärt auf, wie es heute live im TV und Livestream verfolgt werden kann.

Sechs von acht Teilnehmern am Viertelfinale des Afrika Cup 2022 in Kamerun stehen bereits fest. Welche beiden Nationen sichern sich die letzten zwei Tickets zum Weiterkommen? Das klärt sich am heutigen Mittwoch, den 26. Januar.

Ehe sich Mali und Äquatorialguinea ab 20 Uhr MEZ gegenüberstehen, nehmen es die Elfenbeinküste und Ägypten bereits ab 17 Uhr MEZ miteinander auf. Ein Top-Duell. Schauplatz der Partie ist das Stade Omnisport in Douala.

Wie sieht es mit der Übertragung des Aufeinandertreffens im deutschsprachigen Raum aus? Gibt es überhaupt eine? Und wenn ja, wo? SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf.

© getty Mohamed Salah ist der größte Star des Afrika Cup.

Elfenbeinküste vs. Ägypten, Übertragung: Afrika Cup heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fans und Interessenten des afrikanischen Fußballs: Die mindestens 90 Minuten zwischen der Elfenbeinküste und Ägypten könnt Ihr heute live im TV und Livestream sehen.

Zwar wird die Begegnung nicht im Free-TV oder im Pay-TV ausgestrahlt, dafür jedoch im Livestream von Sportdigital. Der Streamingdienst hat sich die Rechte gesichert, um den gesamten Afrika Cup in Deutschland live zu übertragen - ebenso wie OneFootball, das jedoch nur einen englischen Kommentar anbietet.

Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de.

Noch vorteilhafter: Sportdigital ist zum Afrika Cup auch bei DAZN abrufbar. Wer also ohnehin schon Kunde bei DAZN ist, muss kein zusätzliches Abonnement mit keinen zusätzlichen Kosten abschließen und kann das Turnier sowie das heutige Achtelfinale problemlos mitverfolgen - zumal Sportdigital ebenso kostenpflichtig ist. Hier bekommt Ihr mehr Informationen.

Bei DAZN zahlt Ihr derweil für ein Monatsabo 14,99 Euro und für ein Jahresabo 149,99 Euro. Im Angebot befindet sich dort in Sachen Fußball auch noch die Bundesliga, die bald wieder startende Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A oder auch über den Fußball hinaus etwa die NBA, die NFL, Wintersport, Motorsport, Tennis und Boxen.

Afrika Cup 2022: Duelle und Ergebnisse im Achtelfinale

Durchgesetzt haben sich im Achtelfinale bislang Burkina Faso, Tunesien, Gambia, Kamerun, Senegal und Marokko. Ausgeschieden sind in dieser Runde der letzten 16 somit Gabun, Nigeria, Guinea, die Komoren, Kap Verde und Malawi.

Das Viertelfinale findet am 29. und 30. Januar statt, weiter geht es schließlich am 2. und 3. Februar mit dem Halbfinale. Das Endspiel ist für den 6. Februar angesetzt.