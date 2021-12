Kolumne Auswärtsspiel: Fatih Terims Abschieds-Gala - Die letzte Eroberung des Imperators

Fatih Terim ist bei Galatasaray eine lebende Legende. Doch der Imperator wird nicht mehr auf Ewigkeit regieren und in absehbarer Zeit das Feld überlassen. Bis dahin arbeitet er an seinem Erbe: Das neue Galatasaray.

Es ist nicht einfach, Fatih Terim zufrieden zu stellen. Der inzwischen 68 Jahre alte Trainer von Galatasaray ist - wie man aus seinem Umfeld hört - mit zunehmendem Alter zwar etwas entspannter geworden, aber wenn es um die Arbeit geht, ist Terim nach wie vor unter Dauerstrom wie eh und je.

Funktioniert mal etwas nicht, kann Terim sehr ungemütlich werden. Unzählige Wegbegleiter und Vorgesetzte (oder die dachten, sie wären Vorgesetzte) können dies bezeugen. Dazu aber später mehr. Funktioniert mal etwas besonders gut, hat er keine Hemmungen, seine Freude und Begeisterung zum Ausdruck zu bringen. Als Terim neulich im Pressesaal des Römer Olympiastadions saß, um über das bevorstehende Europa-League-Spiel bei Lazio zu sprechen, war Terim angetan von der Dolmetscherin der Veranstaltung.

Er gratulierte erst auf Italienisch, dann auf Türkisch. "Wirklich Kompliment. Ohne Fehler, ohne Auslassung von irgendwelchen Informationen. Ich bin begeistert", so Terim. Er forderte die Pressefotografen auf, ein gemeinsames Foto zu schießen und sie in ihren Medien namentlich zu erwähnen.

Nazli Birgen, die nach eigenen Angaben in Rom lebt, war sichtlich überrascht und erfreut zugleich. Einen Tag später war sie dann wirklich in allen Zeitungen zu sehen. Sie wurden zum Thema in den sozialen Medien. Der Imperator wollte es halt so.

Terim bei Galatasaray: Die Trophäen kamen erst als Trainer

Fatih Terim ist in die Jahre gekommen, aber an seiner Strahlkraft hat er nicht verloren. Er ist nach wie vor die schillerndste Figur im türkischen Fußball. "Für ihn bleibt die Zeit nicht stehen. Er hat die Energie, die ihn einst zu der Figur gemacht haben, die er heute ist, nie verloren", sagt die Journalistin Banu Yelkovan im Gespräch mit SPOX und GOAL. Sie kennt Terim seit Jahren gut und weiß, was ihn ausmacht: "Die stetige Drang zur Weiterentwicklung."

Das hat auch mit seiner persönlichen Geschichte zu tun. Terim wuchs unter einfachen Verhältnissen im südlichen Adana auf. Dass er Fußball spielte, war keine Selbstverständlichkeit, schließlich musste auch die knappe Haushaltskasse gefüllt werden. Doch Terim war talentiert, ein eisenharter Verteidiger, der aber auch richtig gut am Ball war.

Er biss sich zunächst in Adana durch, später dann bei Galatasaray, wo er als junger Kerl den Älteren etwas vormachte und schließlich gar Kapitän wurde. Er gehörte der Mannschaft an, die 14 Jahre lang nicht Meister wurde. Eine Schmach für einen erfolgsverwöhnten Verein und einen Kapitän, der sein Leben lang um seinen Status kämpfen musste.

Die Meisterschaften, die ihm als Spieler verwehrt blieben, kamen als Trainer. Vier Jahre in Folge mit Galatasaray, dann UEFA-Pokalsieger. Der Wechsel nach Italien: Florenz, dort Pokalfinale erreicht, dann die große AC Milan. Aus dem Straßenkicker aus Adana wurde ein "Mister", der Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Kaka und Co. trainieren durfte. Zwar blieb er nicht lange in Mailand, wurde Opfer von Machtspielen und bekam dafür reichlich Spott in der Türkei.

Der großspurige Terim musste nach nur sechs Spieltagen gehen. Eine Freude für viele Gegner seiner hochtrabenden Art. Aber: "Um von Milan entlassen zu werden, musst du erstmal zu Milan kommen", sagte mal der türkische Journalist Bilgin Gökberk.

Bei Galatasaray setzte sich seine Erfolgsstory fort, wo er nun schon zum vierten Mal im Amt ist. Achtmal wurde er Meister, er prägte Ären, wurde zum Imperator. Würde Terim heute aufhören, würde sich an seinem Status einer Legende nichts ändern. Im Sommer war es sogar so weit.

© getty Fatih Terim ist seit Dezember 2017 Trainer von Galatasaray.

Fatih Terim gewann Machtkampf mit Galatasaray-Präsident

Nach einem Zerwürfnis mit dem Ex-Präsidenten Mustafa Cengiz, der in den vergangenen Tagen nach schwerer Krankheit verstorben ist, war Terims Zeit bei Galatasaray zu Ende. Der auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert. "Ich werde mit ihm nicht weiterarbeiten", sagte Cengiz, obwohl klar war, dass er nicht mehr als Präsident kandidieren würde. Und dennoch: Nach einem bitter geführten Machtkampf, in dem Terim mit offenem Visier kämpfte und seinen Vorgesetzten medial mehrmals anzählte, wollte Cengiz der Mann sein, der den Imperator in die Arbeitslosigkeit zwingt.

Als im Sommer der Präsidentschaftskampf beim türkischen Rekordmeister entbrannte, war es auch eine Terim-Wahl. Die Topfavoriten brüsteten sich damit, mit Terim weiterarbeiten zu wollen. Vor allem Burak Elmas (47), dessen Schwiegervater Faruk Süren einst Terim erstmals zum Galatasaray-Trainer machte, richtete seinen kompletten Wahlkampf auf Terim aus - und gewann. "Der Fußball gehört unserem Trainer", sagte Elmas. Übersetzt: Er hat die Macht.

Allerdings sieht es so aus, als wäre es nun die letzte Legislaturperiode des Fatih Terim bei Galatasaray. Der neue Drei-Jahres-Vertrag wird wohl der letzte als Trainer sein. Für diese Zeit hat er sich den Auftrag auferlegt, ein neues Galatasaray aufzubauen. Der Rekordmeister soll kein Auffangbecken mehr für alternde Ex-Stars werden, die viel kassieren, wenig liefern und so den horrenden Schuldenberg von knapp 260 Millionen Euro weiter ausbauen.

Radamel Falcao (35) etwa soll bis zu neun Millionen Euro jährlich kassiert haben, war aber die meiste Zeit verletzt. Mit einer Abfindung wurde man ihn im Sommer los, auch weil er noch Abnehmer fand. Inzwischen kickt Falcao bei Rayo Vallecano bzw. wird dort weiterbehandelt.

Sofiane Feghouli (31), der knapp vier Millionen Euro netto im Jahr verdient, oder Ryan Babel (34), der auf einem ähnlichen Niveau kassiert, sind Galatasaray nicht losgeworden, weil die Spieler schlicht keine Perspektive sahen, woanders ähnlich gut zu kassieren. Sie sitzen lieber ihren Vertrag ab. Terim will das Beste daraus machen und setzt sie ab und zu ein, doch ihr Wirken ist begrenzt. In diese Lage will man künftig nicht mehr kommen.

Galatasaray Istanbul: Mit dieser Mannschaft gewann Gala 2000 den UEFA-Pokal gegen Arsenal © imago images / camera 4 1/17 Hakan Sükür wird am 1. September 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass wollen wir an den wohl größten Erfolg des "Bullen vom Bosporus" erinnern: den Sieg im UEFA-Pokal mit Galatasaray im Jahr 2000. © imago images 2/17 Am 17. Mai 2000 besiegte Galatasaray im Finale des UEFA-Pokals den FC Arsenal nach Elfmeterschießen mit 4:1 und sicherte sich den Titel im Endspiel von Kopenhagen. SPOX präsentiert die Pokal-Helden des türkischen Rekordmeisters. © imago images 3/17 Tor - CLAUDIO TAFFAREL: Der Brasilianer war der überragende Mann des Finals. Hielt mit mehreren starken Paraden seine Mannschaft im Spiel und wurde danach folgerichtig zum Spieler der Partie gewählt. © imago images 4/17 Abwehr - CAPONE: War während seiner drei Jahre bei Galatasaray auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt. Schaffte trotz guter Leistungen bei den Türken jedoch nie den Sprung in die brasilianische Nationalmannschaft. © imago images 5/17 GHEORGHE POPESCU: Verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 4:1-Endstand. Seine beste Zeit hatte der rumänische Innenverteidiger (115 Länderspiele) bei Gala und PSV Eindhoven (1990-1994). Ließ seine Spielerkarriere 2014 bei Hannover 96 ausklingen. © imago images 6/17 BÜLENT KORKMAZ: Die Vereinslegende blieb Gala während seiner gesamten 20-jährigen Karriere treu (428 Spiele). Bestach anstelle von Eleganz durch Einsatz und Ehrgeiz. Nach seiner Spielerlaufbahn startete er eine Trainerkarriere. © imago images 7/17 ERGÜN PENBE: Trat zum ersten Elfer an und blieb eiskalt. In seinen 13 Jahren bei Gala wurde er sechsmal Meister und viermal Pokalsieger. Außerdem spielte der Linksverteidiger 49-mal für die Türkei und versuchte sich danach erfolglos als Trainer. © imago images 8/17 Mittelfeld - ÜMIT DAVALA: In Mannheim aufgewachsen, war Davala eines der prägenden Gesichter von Galas Siegerteam. Bei Inter und AC konnte er sich nicht durchsetzen, verletzungsbedingt war Werder Bremen seine letzte Station. Dort wurde er 2004 Meister. © imago images 9/17 GHEORGHE HAGI: Der größte rumänische Fußballer schwankte gegen Arsenal wie so oft zwischen Genie und Wahnsinn. Erst zauberte er, dann streckte er in der Nachspielzeit Tony Adams nieder und sah Rot. Vor Gala spielte er für Real und Barca. © imago images 10/17 SUAT KAYA: Koyaspor und Gala waren die einzigen Stationen in der Karriere des Sechsers, der mit 44 Süper-Lig-Treffern durchaus torgefährlich war und gleich acht Meistertitel gewann. Seine Mitspieler nannten ihn Hugo. © imago images 11/17 OKAN BURUK: Wurde bei Gala groß und spielte bis 2001 bei Cim Bom. Nachdem er bei Inter und Besiktas kickte, kehrte er 2006 zurück. Später Co-Trainer beim Nationalteam und seit 2019 an der Seitenlinie von Basaksehir. © imago images 12/17 Sturm - HAKAN SÜKÜR: "Der König" oder auch "Bulle vom Bosporus“ stürmte mit Unterbrechung zwischen 1992 und 2008 für Gala (174 Tore). Für die Nationalelf traf er 51-mal. Gilt als Gegner von Präsident Erdogan und hält sich daher seit 2015 in den USA auf. © imago images 13/17 ARIF ERDEM: Der türkische Nationalspieler begann das Spiel gemeinsam mit Sükür in der Doppelspitze. Musste mit Gelb verwarnt das Feld in der 83. Minute verlassen. Beendete 2005 seine Karriere bei Galatasaray. © imago images 14/17 Einwechselspieler - HAKAN ÜNSAL: Kurz vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt, um das Ergebnis abzusichern. Spielte mit Ausnahme von sechs Monaten bei den Blackburn Rovers zwischen 1994 und 2005 für Galatasaray. © imago images 15/17 HASAN SAS: Kam in der 95. Minute und holte sich kurz vor Ende der Partie noch eine Gelbe Karte ab. Beendete 2009 mit insgesamt 40 Länderspielen auf dem Konto seine aktive Karriere. © imago images 16/17 AHMET YILDIRIM: Kam in der Verlängerung (95.) für Kaya in die Partie. Der UEFA-Cup-Sieg sollte den Höhepunkt seiner Karriere darstellen. Wurde 2002 auch mit Besiktas Türkischer Meister. © imago images 17/17 Trainer - FATIH TERIM: Der "Imperator" verließ Galatasaray nach dem Triumph in Richtung Florenz. Es sollten noch drei weitere Amtszeiten bei Gala folgen, auch aktuell trainiert Terim den Istanbuler Klub.

"Werden nicht mehr in Vergangenheit der Spieler investieren"

"Wir werden nicht mehr in die Vergangenheit der Spieler investieren, sondern in deren Zukunft", sagt Terim. Und der Klub ließ im Sommer Taten folgen. Mit Victor Nelsson (22), Alexandru Cicaldau (24), Berkan Kutlu (23), Olimpiu Morutan (22), Sacha Boey (20), Halil Dervisoglu (21), Gustavo Assuncao (21), Baris Yilmaz (21) wurde junges Personal verpflichtet.

Lediglich Patrick van Aanholt tanzt mit seinen 30 Jahren aus der Reihe. Knapp 26 Millionen Euro Ablöse zahlte Galatasaray für die Neuen. Doch der Prozess ist längst noch nicht abgeschlossen. "Das wird drei Jahre dauern und wir werden es durchziehen, auch wenn es Widrigkeiten geben sollte."

Und die gibt es: In der Süper Lig ist Galatasaray Achter, mit 16 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Trabzonspor. Im Umfeld des Klubs brennt der Baum. Die Kritik am neuen Weg ist groß - auch an Terim ist die Kritik sehr laut, aber der Gala-Coach weicht nicht ab.

"Was Terim seit jeher von den anderen abhebt, ist seine Vision. Er hat nie an den Tag gedacht, sondern immer im Fokus gehabt, was morgen kommt. Und das tut er nun wieder", sagt Terim-Insiderin Yelkovan. Und auch von Klub-Boss Elmas gibt es uneingeschränkte Unterstützung. Trotz schwieriger Wirtschaftslage im Land und einer labilen Währung stellt er schon für den Winter weitere Transfers in Aussicht.

Zumal Elmas und Terim einen Trumpf in der Hand halten: Der Erfolg in der Europa League. In einer äußerst schwierigen Gruppe mit Olympique Marseille, Lazio und Lokomotive Moskau ist Galatasaray ungeschlagen Gruppensieger geworden, kassierte auswärts kein einziges Tor. Im Umfeld träumt man schon von der Wiederholung des Erfolgs von 2000. "Wir haben Träume, aber das ist ein langer Weg", sagt Terim. Understatement ist nicht so seine Sache, aber der Imperator ist auch Realist und weiß, wer im Wettbewerb noch so vertreten ist.

Wenn Terim voraussichtlich in drei Jahren das Feld seinen Nachfolgern übergibt, will er eine Galatasaray hinterlassen, das auch künftig von großen Erfolgen träumen darf. Gelingt ihm das, hat der Junge aus Adana sein Lebenswerk vollbracht.