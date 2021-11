SPOX-Voting: Wer ist der beste Mittelstürmer der letzten zehn Jahre?

Zlatan Ibrahimovic hat im Alter von 40 Jahren den 400. Liga-Treffer seiner Karriere erzielt. Wir wollen von euch wissen: Ist der Schwede der beste, noch aktive, Mittelstürmer der letzten zehn Jahre oder gibt es noch einen besseren Torjäger?

Ibrahimovic stellte die unglaubliche Marke am vergangenen Wochenende im Duell gegen die AS Roma auf und führte Milan per direktem Freistoßtor obendrein zu einem 2:1-Sieg.

"Ibra-Show zum 400. Tor des Schweden. Der Tag des G20-Gipfels mit allen Großen der Welt in Rom hat als ideale Kulisse für Ibrahimovics Ego gedient. Seine Kunst altert nicht", kommentierte die Gazzetta dello Sport den Meilenstein.

Aktuell gibt es allerdings einige Spieler mit einem eingebauten Torriecher. Bayern Münchens Robert Lewandowski knackte beispielsweise den legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller in der Vorsaison, während Erling Haaland mit nur 21 Jahren schon zu den besten seines Fachs gehört. In 69 Spielen netzte der Norweger 70-mal für den BVB. Aber auch Karim Benzema, Luis Suarez oder Harry Kane lassen Chancen kaum ungenutzt.

Ein Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe oder Lionel Messi sind hingegen nicht vertreten. Die Superstars entsprechen schlichtweg nicht der Definition eines "klassischen Neuners".

Ihr könnt bis zum 5. November , 20 Uhr, abstimmen. App-User gelangen hier zum Voting.