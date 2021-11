Panel zum Ballon d'Or - Empörung um Lewandowskis Niederlage gegen Messi berechtigt? "Im Fußball geht es um mehr als um Statistiken"

Keine Verleihung des Ballon d'Or ohne Polemik: Noch ein bisschen ausgeprägter als ohnehin schon ist die Empörungskultur in diesem Jahr in Deutschland - wäre doch Bayern Münchens Robert Lewandowski ohne Zweifel der verdiente Sieger gewesen.

Doch ist das wirklich so? Oder sehen wir die Dinge zu sehr aus der deutschen Brille? Wird anderswo Lionel Messis Triumph mit Argentinien bei der Copa America höher eingeschätzt als Lewys Fabel-Torrekord in der Bundesliga und das Mini-Triple aus Meisterschaft, Weltpokal und Supercup? Wie reagieren Fußballfans auf dem Globus auf Lionel Messis siebten Triumph beim Ballon d'Or?

Wir haben Redakteure unseres internationalen GOAL-Netzwerks gefragt, wie die Wahl zum Ballon d'Or in ihren Ländern wahrgenommen wurde. Hier ihre Antworten.

Ballon d'Or: "Messi ist der absolute Anführer"

Patricio Tarruella (GOAL Argentinien): "In Argentinien spielt es keine Rolle, ob Messi die Auszeichnung aufgrund der Statistiken der letzten Saison verdient hat oder nicht.

Hier sind sich fast alle darin einig, dass er ihn für den Gewinn der Copa America und die sehr frühe Qualifikation für die Weltmeisterschaft (vier Spieltage vor dem letzten Qualispiel) erhalten hat. Messi hat eine Mannschaft geformt, die das Gefühl für das Trikot über ihre Egos stellt, er ist jetzt der absolute Anführer der Nationalmannschaft.

Jorginho ist für die Fans des argentinischen Fußballs kein Spieler auf der Höhe von Messi, die Positionen von Haaland und Salah haben auch hier sehr viele überrascht.

Lewandowskis Nachteil ist, dass Polen international nicht überzeugt hat. Wir alle verstehen, dass Lewandowski es verdient hätte. Aber im Fußball geht es noch mehr um die Leidenschaft, die er in uns weckt, als um Statistiken."

Netzreaktionen zum Ballon d'Or: "Messi wollte es mehr" © SPOX 1/22 Lionel Messi hat zum siebten Mal in seiner Karriere den Ballon d'Or gewonnen. Robert Lewandowski hingegen wurde überraschend nur Zweiter. Das Netz reagierte entsprechend. © SPOX 2/22 Thomas Poppe (Journalist) via Twitter © SPOX 3/22 Eine Bayern-Fanseite... © SPOX 4/22 Ein BVB-Fan... © SPOX 5/22 Focus-Online-Journalist Dirk Adam. © SPOX 6/22 Barca-Fanpage @barca_buzz © SPOX 7/22 Schauspieler Marcus Mittermeier © SPOX 8/22 Eurosport-Journalist Florian Bogner. © SPOX 9/22 Online-Magazin FUMS © SPOX 10/22 GamerBrother (Youtuber) © SPOX 11/22 Justin Kraft (freier Journalist) © SPOX 12/22 Englands Fußball-Legende Gary Lineker © SPOX 13/22 Moderator Max-Jacob Ost © SPOX 14/22 MaxMalle (Youtuber) © SPOX 15/22 Online-Magazin FUMS © SPOX 16/22 Bayern-Boss Oliver Kahn © SPOX 17/22 Oliver Wurm (Journalist) © SPOX 18/22 Thomas Poppe (Journalist) © SPOX 19/22 © SPOX 20/22 Stefan Döring (Sportjournalist bei RP-Online) © SPOX 21/22 Uli Hebel (DAZN-Moderator) © SPOX 22/22 Robert Lewandowski via Instagram

Haytham Mohamed (GOAL Mittlerer Osten und Nordafrika): "In Ägypten herrscht große Empörung darüber, dass Mo Salah nur Siebter wurde. Fans und Journalisten hatten erwartet, dass er mindestens in den Top 5 landen würde, viele Fans hatten gehofft, er würde den Ballon d'Or gewinnen.

Die Experten im Studio von On Time Sports, dem ägyptischen Sender, der die Gala übertrug, waren bestürzt über die Ergebnisse im Allgemeinen und Salahs Position im Besonderen."

Simon Fuentes (GOAL Frankreich): "In Frankreich sind die Meinungen eher gemischt. Viele verstehen den Sieg von Lionel Messi über Robert Lewandowski nicht. Für sie ist Lewandowski der wahre Gewinner .

Aber natürlich freuen sich auch einige, dass der Ballon d'Or-Gewinner in der Ligue 1 bei PSG spielt - auch wenn er seine Erfolge hauptsächlich mit Barcelona und Argentinien erzielte. Aber es ist eine Chance für unsere Liga, einen solchen Botschafter zu haben.

Die Platzierung von Karim Benzema (4.) und Kylian Mbappé (9.) haben für Enttäuschung gesorgt. Ersterer hätte es nach Ansicht der meisten Franzosen verdient, auf dem Podium zu stehen. Und der PSG-Stürmer ist in dem Ranking so schlecht wie nie, obwohl er so stark wie nie war, was Fragen über die Glaubwürdigkeit des Ballon d'Or aufwirft."

Mario Cortegana (GOAL-Korrespondent Real Madrid): "Die Fans von Real Madrid halten es für ungerecht, dass Messi den Ballon d'Or gewonnen hat. Sie argumentieren, dass die beiden Trophäen, die er gewonnen hat, unbedeutend sind, dass er in LaLiga nur Dritter war, er mit Barca in der Champions League erneut gescheitert ist und dass sein Anfang bei PSG sehr schlecht war.

Auch in der Umkleidekabine von Real Madrid herrscht Unzufriedenheit. Toni Kroos zum Beispiel hat ja in seinem Podcast deutlich gemacht, dass für ihn Karim Benzema der würdige Sieger gewesen wäre.

Eine andere weit verbreitete Meinung ist, dass Lewandowski es wegen seiner großartigen Saison und großartigen Karriere es verdient hätte. Und weil er im vergangenen Jahr hätte gewinnen müssen, wie es ja auch Messi in seiner Rede erwähnte.

Ich persönlich hätte die Trophäe auch an Lewandowski gegeben. Zwischen Messi und Benzema sehe ich es sehr ausgeglichen.

Ballon d'Or: "Eine Schande!" Presse schimpft über Lewandowskis zweiten Platz © getty/kiosko 1/16 Nach seinem siebten Ballon d'Or wird Lionel Messi von der internationalen Presse gefeiert. Nicht nur in Polen herrscht aber auch große Enttäuschung über den zweiten Platz von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. Die Pressestimmen. © getty 2/16 ENGLAND - Guardian: "Krönung für Messi und Putellas. Die argentinische Legende gewinnt ihren siebten Ballon d'Or in Paris, während Barcelona-Star Alexia Putellas dominiert." © getty 3/16 Daily Mail: "Messi sticht Lewandowski aus und gewinnt seinen siebten Ballon d'Or, während sich der Bayern-Star mit der neuen Auszeichnung 'Stürmer des Jahres' begnügen muss." © getty 4/16 Sun: "Der siebte Himmel. Lionel Messi gewinnt seinen siebten Ballon d'Or nach Ronaldos Schimpftirade gegen den France-Football-Chef." © getty 5/16 Mirror: "Siebter Himmel! PSG-Superstar Messi gewinnt bei einer glanzvollen Zeremonie in Paris den Ballon d'Or und bricht damit einen Rekord. Chelsea wird Mannschaft des Jahres." © getty 6/16 FRANKREICH - L'Equipe: "Spiel, 7 und Sieg! Die sieben Wunder des Monsters. Lionel Messi gewann seinen siebten Ballon d'Or. Der Argentinier setzte sich gegen Bayerns Torjäger Robert Lewandowski und Europameister Jorginho durch." © getty 7/16 Le Figaro: "Ballon d'Or 2021: Messi zum siebten Mal gekrönt, Benzema Vierter." © getty 8/16 Le Parisien: "Ballon d'Or 2021: Ist Messi mit seiner Auszeichnung der beste Spieler aller Zeiten?" © getty 9/16 SPANIEN - Marca: "Messi im siebten Himmel." © getty 10/16 AS: "Sie sind aus Gold. Messi gewinnt seinen siebten Ballon d'Or. Alexia Putellas gewinnt als erste Spanierin den Ballon d'Or der Frauen." © getty 11/16 POLEN - Przeglad Sportowy: "Ein gigantischer Erfolg, aber auch eine Schande: Lewandowski hat Geschichte geschrieben, nur Messi war diesmal besser. Lewandowski wurde Zweiter und erhielt eine neue Auszeichnung für den besten Stürmer des Jahres." © getty 12/16 Polityka: "Robert Lewandowski wird Zweiter, Ballon d'Or für Lionel Messi! Doch Lewandowski verlässt Paris mit dem Titel des besten Stürmers 2021. Der Argentinier würdigte in seiner Dankesrede die Klasse des Polen." © getty 13/16 Wprost: "Lionel Messi gewinnt den Ballon d'Or 2021, Robert Lewandowski landet direkt hinter ihm: Vorherige Spekulationen wurden bestätigt. Messi wurde zum siebten Mal mit dem Goldenen Ball geehrt." © getty 14/16 DEUTSCHLAND - Bild: "Warum wieder Messi? Skandal-Wahl beim Ballon d'Or! Lewandowski nur Zweiter. Ronaldo weit abgeschlagen." © getty 15/16 Abendzeitung: "Machtlos gegen Messi: Lewandowski bei Ballon-d'Or-Wahl nur Zweiter." © getty 16/16 Münchner Merkur: "Ballon d'Or: Skandal-Wahl? Lewandowski geht leer aus - Ronaldo landet weit hinten."

