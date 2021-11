GOAL50 2021 Fan-Voting: So funktioniert es

In diesem Jahr könnt Ihr als Fans den besten Spieler und die beste Spielerin des Jahres 2021 wählen.

GOAL50 ist zurück - aber nicht so, wie Ihr es kennt.

Das Ranking der besten männlichen und weiblichen SpielerInnen des Planeten erlebt eine aufregende und dramatische Frischzellenkur.

Wurde der Sieger in der Vergangenheit noch von Experten aus unseren 42 Editionen gekürt, werdet Ihr Leser in diesem Jahr entscheiden, wer am Ende an der Spitze steht.

Wie funktioniert das genau?

Wir haben zwei Shortlists mit den jeweils 50 besten Fußballern und Fußballerinnen der Welt erstellt. Auf diese zwei Listen habt Ihr sowohl über die Goal-Apps als auch über die Websites Zugriff.

Dabei geht es nicht nur darum, einfach für euren Lieblingsspieler und eure Lieblingsspielerin zu stimmen. Stattdessen gibt es eine Serie von zufällig ausgewählten Head-to-Head-Vergleichen.

War Lionel Messi im Jahr 2021 besser als Cristiano Ronaldo? Sollte Alexia Putellas vor Caroline Graham Hansen stehen?

Ihr entscheidet!

Klickt einfach auf das gewünschte Bild, um eure Stimme abzugeben. Wenn Ihr ein wenig Hilfe bei eurer Entscheidung braucht, dreht einfach die Karte für mehr Informationen über die Leistungen und Erfolge jedes Spielers oder jeder Spielerin im vergangenen Jahr.

Theoretisch sind insgesamt 2450 Head-to-Head-Vergleiche möglich - und der- bzw. diejenige mit den meisten Siegen wird zum Gewinner bzw. zur Gewinnerin von GOAL50 2021 gekürt.

Es könnte nicht einfacher sein, also legt los mit dem Voten!

GOAL50 2021: JETZT DEN BESTEN SPIELER DER WELT WÄHLEN

Es ist nicht unser Ranking, es ist Eures!