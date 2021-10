Besiktas vs. Galatasaray: Süper Lig heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der türkischen Süper Lig erwartet Euch am 10. Spieltag ein Leckerbissen. Im Istanbuler Derby stehen sich heute Besiktas und Galatasaray gegenüber. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Besiktas vs. Galatasaray: Süper Lig - Die wichtigsten Infos

Am 10. Spieltag der Süper Lig steht in der Türkei eines von mehreren Istanbuler-Stadtderbys an: Der amtierende Meister Besiktas empfängt am heutigen Montag (25. Oktober) den Rekordmeister Galatasaray. In der türkischen Millionen-Metropole rollt ab 19 Uhr der Ball. Gespielt wird im Vodafone Park, der Heimstätte von Besiktas. Firat Aydinus wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

Es verspricht ein Duell auf Augenhöhe zu werden, beide Klubs haben nach neun Spieltagen nämlich jeweils 17 Punkte auf dem Konto. Besser in Form ist aktuell jedoch Galatasaray: Das Team von Trainer Fatih Terim hat die vergangenen drei Partien in der Liga sowie das Europa-League-Gruppenspiel gegen Lokomotive Moskau gewonnen.

Auf der anderen Seite musste sich Besiktas am 9. Spieltag in der Liga bereits einem anderen Istanbuler Klub geschlagen geben. Basaksehir unterlag man mit 2:3. Zudem gab es am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen Sporting Lissabon eine herbe 1:4-Klatsche, weswegen das Ziel Achtelfinale in weite Ferne gerückt ist.

Besiktas vs. Galatasaray: Süper Lig heute live im TV und Livestream

In Deutschland besitzt der Wettanbieter bet365 die Übertragungsrechte für die türkische Topliga und überträgt deshalb das Istanbuler Stadtderby zwischen Besiktas und Galatasaray im Livestream. Um den Livestream aufrufen zu können, benötigt Ihr jedoch ein gültiges bet365-Konto mit Guthaben oder Ihr müsst in den vergangenen 24 Stunden eine Wette platziert haben. Das Spiel könnt Ihr zudem nur mit einem englischen Kommentator im Livestream verfolgen.

Besiktas vs. Galatasaray: Die vergangenen fünf Istanbuler-Derbys im Überblick

Die Bilanz der vergangenen fünf Derbyspiele zwischen Besiktas und Galatasaray sieht ausgeglichen aus. Zweimal gewann Gala, zweimal Besiktas, einmal trennte man sich mit einem Unentschieden. Alle Siege gingen dabei an den Gastgeber.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 08.05.2021 Galatasaray 3:1 Besiktas Süper Lig 17.01.2021 Besiktas 2:0 Galatasaray Süper Lig 15.03.2020 Galatasaray 0:0 Besiktas Süper Lig 27.10.2019 Besiktas 1:0 Galatasaray Süper Lig 05.05.2019 Galatasaray 2:0 Besiktas Süper Lig

Besiktas vs. Galatasaray, Süper Lig: Voraussichtliche Aufstellungen

Besiktas: Günok - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Texeira, Larin - Batshuayi

Günok - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala - Pjanic, Souza - Ghezzal, Texeira, Larin - Batshuayi Galatasaray: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt - Antalyali, Kutlu - Aktürkoglu, Cicaldau, Babel - Mostafa Mohamed

