Mit seinem 110. Länderspieltor für Portugal hat Cristiano Ronaldo beim 2:1-Comeback-Sieg gegen Irland Ali Daei als Rekordtorschütze abgelöst - und damit den nächsten Rekord gebrochen. Später traf er sogar zum 111. Mal. Wir geben einen Überblick zu den Rekorden, die der Portugiese aktuell hält.

Mit einem späten Doppelpack rettete kein anderer als Cristiano Ronaldo das portugiesische Nationalteam am Mittwoch, als am 4. Spieltag der WM-Qualifikation Irland zu Gast war. Nach 0:1-Rückstand traf der fünffache Weltfußballer zuerst in der 89. Spielminute per Kopf zum Ausgleich, ehe er in der sechsten Minute der Nachspielzeit - erneut per Kopf - den 2:1-Siegtreffer erzielte.

Das erste der beiden Tore des Abends war für CR7 ein ganz besonderes. Es war nämlich der 110. Länderspieltreffer des 36-Jährigen, mit diesem brach er den Rekord für die meisten Länderspieltore, den bis zu diesem Zeitpunkt noch der Iraner und Ex-Bayern-Spieler Ali Daei hielt. Wenige Minuten später folgte Tor Nummer 111. Einer von vielen Rekorden, die der Superstar exklusiv für sich beanspruchen darf.

Doch welche Rekorde hält Ronaldo noch auf Vereinsebene und in der Nationalmannschaft? Das erfahrt Ihr hier.

Cristiano Ronaldo: Diese Rekorde hält CR7

111 Länderspieltreffer hat Ronaldo nun auf dem Konto. In der Nationalmannschaft bei Weitem nicht der einzige Rekord. Keiner nahm öfter als er an einer Europameisterschaft teil (5), keiner kam öfter bei EM-Endrunden zum Einsatz (25) und keiner traf bei EM-Endrunden öfter ins Tor (14).

Kombiniert man EM- und WM-Einsätze (42 Einsätze) sowie EM- und WM-Tore (20 Tore) führt der Weg erneut zum Portugiesen.

Ronaldo hat in seiner illustren Karriere jedoch nicht nur in der Nationalmannschaft für Portugal geglänzt, sondern auch im Verein als Spieler von Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin reihenweise Rekorde geknackt. Vor allem im prestigereichsten Wettbewerb auf Vereinsebene, in der Champions League, hat der Angreifer oftmals Geschichte geschrieben.

Mit sage und schreibe 134 Toren in der Königsklasse ist er alleiniger Rekordhalter und hat 14 mehr auf dem Konto als Lionel Messi. Allein 17 dieser 134 schoss er in der Saison 2013/14, als er mit Real Madrid den ersten von insgesamt vier Champions-League-Trophäen gewann.

Doch nicht nur mit den Königlichen feierte CR7 in der Königsklasse Erfolge. Auch mit Manchester United, wo er vor wenigen Tagen wieder offiziell zurückgekehrt ist, konnte sich Ronaldo einen Henkelpott schnappen (2007/08). Vier mit Madrid und einer mit Manchester machen insgesamt fünf Finalsiege in der Champions League - Rekord.

CR7 traf als einziger in jedem Champions-League-Gruppenspiel einer CL-Spielzeit und in drei verschiedenen Champions-League-Finals.