Louis van Gaal ist neuer Trainer der Niederlande

2/21

Vahid Hashemian: Das Geburtstagskind (44 Jahre) wechselte im Sommer 2004 für zwei Millionen Euro vom VfL Bochum zum FC Bayern. In Bochum hatte der Hubschrauber im Vorjahr 16 Saisontore in der Bundesliga erzielt und den VfL bis in den UEFA-Cup geschossen.