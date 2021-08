"Einzigartig": Ajax Amsterdam bricht Verkaufsrekorde mit Bob-Marley-Trikot

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam bricht mit seinem Ausweichtrikot im Bob-Marley-Design alle klubinternen Verkaufsrekorde. Das schwarze Shirt mit Applikationen und drei Vögeln in den Rastafari-Farben rot, gelb und blau sei in "no time" ausverkauft gewesen, gab Ajax bekannt.

"Das Trikot hat sich mindestens viermal mehr verkauft als jedes andere Ajax-Trikot. Das ist einzigartig", sagte Marketing-Chef Menno Geelen.

Der Song "Three Little Birds" der jamaikanischen Reggae-Legende Marley ist seit mehr als einem Jahrzehnt inoffizielle Hymne der Ajax-Fans, seit sie 2008 nach einem Testkick bei Cardiff City im Stadion verweilen mussten und ein DJ den Song spielte.

Seitdem singen die Fans die ikonischen Textzeilen "Don't worry, about a thing/'Cause every little thing, gonna be all right" bei jedem Spiel.

Cedella Marley, Tochter des 1981 an Krebs verstorbenen Künstlers, zeigte sich "berührt" von der Ajax-Aktion: "Meinem Vater hat Fußball alles bedeutet. Um seine Worte zu benutzen: Fußball ist Freiheit."